El video del colapso del puente en Baltimore; y el insólito nombre que se puso este residente

Si crees que lo has visto todo, estás equivocado. Estas son las noticias más insólitas de la semana.

En video: el momento en que colapsó el puente en Baltimore

El piloto del buque Dali que provocó el colapso del puente de Baltimore intentó reducir la velocidad antes del accidente y ordenó que se echara el ancla de babor, pero sus esfuerzos fueron en vano.

A las 1:28 a.m. del martes, el puente Francis Scott Key colapsó en solo segundos y se hundió tras ser golpeado por el enorme carguero.

El barco se estrelló contra uno de los soportes del puente, provocando que la estructura se rompiera como un juguete.

La impactante tragedia que fue capturada en video y cuyas imágenes le han dado la vuelta al mundo.

Hasta el momento las autoridades solo han logrado recuperar del río Patapsco los cuerpos de cuatros trabajadores que fallecieron en la tragedia. Todos eran latinos.

Al parecer, la embarcación habría impactado contra uno de los pilares del puente Francis Scott Key, lo que hizo que la calzada se partiese en varios puntos y que cayera al agua. Los rescatistas buscaban a al menos siete personas en el agua.

Insólito: niño de 9 años huye en un auto a la escuela y choca contra la policía

Una persecución corta y errática llevó a los oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) a encontrarse con que el conductor sospechoso tenía apenas 9 años.

Todo ocurrió cuando el menor quiso ir a la escuela en el auto de su mamá en Oroville, California.

Cuando se le indicó al conductor que se moviera, el automóvil aceleró inesperadamente, llevando a los oficiales a una persecución corta y errática que terminó cerca de una escuela primaria.

Pero el incidente no terminó ahí: el menor dio marcha atrás y embistió a la patrulla policial que lo perseguía. Ambos vehículos sufrieron daños menores. La sorpresa mayor de los agentes fue cuando descubrieron que se trataba de un niño de solo 9 años.

Las autoridades dijeron que el niño protagonizó una persecución corta y chocó una patrulla policial.

“Literalmente cualquier otro”: el insólito nombre que se puso este residente

Si bien encuestas recientes han demostrado que algunos votantes no están muy entusiasmados con la lista actual de candidatos presidenciales, un hombre del norte de Texas decidió tomar el control.

Un maestro de escuela del norte de Texas y veterano del ejército de EEUU, cambió legalmente su nombre a Literally Anybody Else (Literalmente cualquier otro) y anunció que se postula para presidente.

El ahora Else, anteriormente conocido como Dustin Ebey, dijo que está profundamente descontento con los candidatos presidenciales de 2024, Joe Biden y Donald Trump, por lo que cambió legalmente su nombre en enero para dejar claro su punto.

Else, quien vive en North Richland Hills (en la zona metropolitana de Dallas/Fort Worth), enseña matemáticas en una clase de séptimo grado y sabe que enfrenta probabilidades casi imposibles de entrar en la boleta electoral.

Por eso, Else está animando a los votantes a escribir en la boleta Literally Anybody Else.

Bomberos intentan recuperar un cadáver, pero era un adorno de Halloween

Bomberos de la ciudad de Fresno, en California, se llevaron tremenda sorpresa luego de responder a una supuesta emergencia en un canal y encontrarse con un puñado de huesos de plástico.

Una llamada al 911 durante la mañana del 23 de marzo alertó a los equipos de emergencia sobre un posible cuerpo en el canal, cerca de las avenidas Palm y Dakota.

No obstante, el esqueleto que encontraron no era más que un buen adorno de Halloween, dijeron los bomberos.

El Equipo de Rescate Acuático de los Bomberos de Fresno contó la anécdota en sus redes sociales, afirmando que "afortunadamente se trataba de una decoración de Halloween que se confundió con un cuerpo".