Día de Muertos en Arizona: lista de eventos

ARIZONA- Las celebraciones del Día de los Muertos regresarán a Arizona un año después de que COVID-19 cancelara muchos festivales anuales.

El Día de los Muertos es una festividad cuyos orígenes se remontan a miles de años en las tradiciones de muchos países latinoamericanos. Es una ocasión para que las personas honren a los antepasados y seres queridos que han muerto creando ofrendas y participando en procesiones. Los altares a menudo están decorados con fotos de los difuntos, ofrendas de comida y velas, que se dice que guían a los espíritus de los muertos al altar.

Residentes del valle nos explican la forma en que prefieren recordar a sus difuntos.

A continuación, una lista de eventos del Día de los Muertos en el área metropolitana de Phoenix.

Día de los Muertos de la Basílica de Santa María en el centro de Phoenix. La Basílica de Santa María realizará su octavo festival anual el domingo 7 de noviembre, con una procesión que comenzará a las 12:45 p.m. Habrá actividades para niños, y entretenimiento en vivo. La procesión comenzará fuera de la Basílica en 231 N. Third St. en el centro de Phoenix, continuará hacia el norte por Third Street y terminará en Van Buren Street. Habrá una bendición para los seres queridos después de la procesión. Los artistas incluyen Ballet Folklórico Quetzalli, caminantes sobre zancos, Mariachi Juvenil de mi Tierra y más. La entrada es gratuita. Horario: 10:30 a.m .-- 5 p.m. en la plaza adyacente a la Basílica, 231 N. Third St., Para más información. 602-354-2100, saintmarysbasilica.org.

Esta tradición se origina en las culturas azteca o maya.

Día de los Muertos Altars on Display. Altares del Día de los Muertos en exhibición de miércoles a domingos 27 de octubre al 7 de noviembre de 10 am - 4 pm. Más sobre el evento en Museo Presidio San Agustín del Tucson.

Familiares y amistades de fallecidos acuden a los cementerios a preparar las tumbas de para el Día de Muertos.

Día de los Muertos Kid’s Event en Tucson. Sábado 6 de noviembre. Horario: 12:30 p.m. a 5 p.m. Para más información aquí.

Día de los Muertos Art Installation Experience. El evento se realiza en Old Town Scottsdale desde el jueves 28 de octubre hasta el miércoles 3 de noviembre en Old Adobe Mission. Consiste en una experiencia de recorrido interactivo que celebra "las ricas y antiguas tradiciones del Día de los Muertos" con esculturas a gran escala, murales, calaveras y altares comunitarios. Horario: 10 a.m.-10 p.m. en el 3817 N. Brown Ave., Scottsdale. Para más información: scottsdalediadelosmuertos.com.

Mikiztli: 10th Annual Día de Los Muertos Festival in Phoenix. El evento rinde homenaje a las culturas indígenas y celebrar su décimo aniversario en Phoenix con actuaciones musicales, vendedores de arte, arte, manualidades, una ofrenda y una procesión. Para ver el horario de las actividades, visita diadelosmuertosphx.com.

Festival del Día de los Muertos en Mesa Arts Center. El evento gratuitocomenzará el sábado 23 de octubre e incluirá comida, pintura facial, un mercado con artistas locales y una procesión. También habrá un altar comunitario donde los asistentes podrán colocar recuerdos de sus seres queridos. Los miles de arizonenses que han muerto debido al COVID-19 serán honrados en el campus del Mesa Arts Center. Para más información: mesaartscenter.com/diadelosmuertos.

Los Cayos de Florida tienen una forma especial de celebrar la espeluznante festividad, un concurso de tallado de calabazas bajo el agua