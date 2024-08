“Está hecho para esto”: hermano de George Floyd apoya la fórmula vicepresidencial demócrata

MINNESOTA - El gobernador Tim Walz tenía apenas un año en su primer mandato cuando, en mayo de 2020, un policía de Minneapolis mató a George Floyd arrodillándose sobre su cuello durante casi nueve minutos, lo que desató protestas en el estado y en todo el país.

Para Philonise Floyd, la compasión y la dedicación de Walz para garantizar la rendición de cuentas por el asesinato de su hermano mayor (y de otras víctimas de brutalidad policial en Minnesota) es una de las cosas que lo hacen digno de ser el próximo vicepresidente de Estados Unidos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

"Está hecho para esto", dijo Floyd, de 43 años, el viernes. "Está hecho para esta lucha que va a librar y creo que puede hacerlo".

El respaldo se produce apenas unos días después de que la vicepresidenta Kamala Harris eligiera a Walz como su compañero de fórmula, una decisión que ha sido recibida en gran medida con entusiasmo por los demócratas. Walz, ahora en su segundo mandato como gobernador después de haber servido previamente 12 años en el Congreso, ha sido presentado a los votantes en sus primeros mítines con Harris como entrenador de fútbol, ​​maestro de escuela pública y miembro de la Guardia Nacional del Ejército.

Floyd dijo que ha estado impresionado con el liderazgo de Walz durante años.

Después del asesinato de su hermano, Floyd cree que la decisión de Walz de nombrar al fiscal general estatal Keith Ellison para dirigir la acusación fue un momento decisivo para la justicia que finalmente condujo a condenas contra los cuatro oficiales involucrados.

“Al principio, era solo un gobernador normal, que solo parecía un político. Luego, se puso de pie y nombró a Keith Ellison como fiscal, y eso le mostró a mucha gente que no estaba jugando. Hablaba en serio”, dijo Floyd. “Si no fuera por el gobernador Walz, no podríamos andar por ahí y decir que obtuvimos cierta rendición de cuentas”.

Luego, dijo, la decisión de Walz de asistir en abril de 2022 al funeral de Daunte Wright, un hombre negro de 20 años que recibió un disparo mortal de un oficial de policía de Minnesota, lo convenció de que el gobernador estaba especialmente capacitado para liderar.

“Debo felicitarlo por tomarse un tiempo de su día para hablar en el funeral”, dijo Floyd. “Demostró lo que es la unidad. Es un hombre de familia con un buen corazón”.

Reporte sobre prácticas policiales en torno a la muerte de George Floyd en 2020

Floyd dijo que se sorprendió gratamente al escuchar el nombre de Walz en la conversación cuando escuchó por primera vez sobre la búsqueda de Harris de un compañero de fórmula. Estaba extasiado cuando se enteró de que Walz era el candidato demócrata a vicepresidente.

“Sr. Walz, no puedo decir nada malo de él. Realmente solo quiero estrecharle la mano ahora mismo”, dijo Floyd. “A veces, son las personas que no ves todos los días, esas son las personas que tienen el mejor consejo. Él está listo”.

Mientras Walz y Harris se preparan para la Convención Nacional Demócrata en Chicago y para una carrera vertiginosa durante los próximos tres meses, Floyd dijo que está listo para ayudar en todo lo que pueda, incluso en la campaña electoral.

“Me sumaría a cualquier cosa relacionada con lo que está pasando con ellos”, dijo.

Esta nota fue originalmente publicada en inglés. Para más contenidos, visita www.nbcnews.com.

A dos años de la muerte de George Floyd, Minneapolis le rinde un homenaje cambiando el nombre de una calle con su nombre.