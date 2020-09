El reemplazo de Ginsburg en la Corte Suprema impacta de lleno la contienda electoral

WASHINGTON - El fallecimiento de la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, impacta de lleno la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre mientras el presidente Donald Trump instó a que se cubra su vacante "sin demora".

Dirigiéndose al Partido Republicano, Trump escribió en Twitter: "Se nos ha puesto en una posición de poder e importancia para tomar decisiones por la gente que nos eligió con orgullo, de las que la más importante ha sido considerada durante largo tiempo la selección de los jueces de la Corte Suprema de EEUU. ¡Tenemos esta obligación, sin demora!"

La muerte este viernes de Ginsburg a los 87 años desató una pulseada entre republicanos y demócratas sobre la búsqueda de un sustituto, un asunto que cambiará radicalmente la dinámica de la campaña para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Hasta ahora, la contienda se había centrado, sobre todo, en la gestión de pandemia del coronavirus, la situación de la economía y las protestas raciales.

La Corte Suprema está compuesta por nueve magistrados con puestos vitalicios que tienen el poder de cambiar las leyes del país durante décadas y, con Ginsburg, había cuatro jueces progresistas frente a cinco conservadores.

La corte juega un papel crucial en temas como el aborto, los derechos de los migrantes, la privacidad, la pena de muerte y la tenencia de armas, que ahora podrían pasar a primera plana del debate electoral.

Los congresistas demócratas hicieron un llamado para que la vacante que dejó la exjueza Ruth Bader Ginsburg se reemplace después de las elecciones presidenciales.

Para la derecha cristiana, la Corte Suprema es un asunto central y, por eso, este mismo mes, Trump renovó su promesa de nombrar a jueces que se opongan al aborto y prometan proteger el derecho a portar armas.

El experto en estudios constitucionales del conservador Instituto Cato, Ilya Shapiro, explicó a Efe que la corte "juega un papel enorme en la vida política de EEUU, porque el poder se ha centralizado en Washington y después se ha inclinado hacia el poder ejecutivo, con demasiados conflictos que deben resolverse por el poder judicial en vez del Congreso".

Ahora, agregó, "estamos en la culminación de varias tendencias donde hay varias teorías legales que se relacionan con preferencias partidistas, en un momento en que los partidos están ordenados más ideológicamente que nunca, así que por supuesto que va a haber una gran lucha por cada vacante".

El mandatario dijo que la próxima semana presentará su nominado y urgió a los republicanos a votar lo más pronto posible.

Poco después del anuncio de la muerte de Ginsburg, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, publicó un comunicado en el que se comprometió a someter a voto al candidato que Trump seleccione para la Corte Suprema.

Para refrendar a un nuevo juez, McConnell necesita una mayoría simple, algo que podría conseguir si 53 de los 100 senadores republicanos se mantienen fieles a Trump.

No obstante, el proceso de confirmación podría complicarse si hay deserciones entre los senadores republicanos más moderados, y hasta el momento, hay dos senadoras republicanas que se hann dicho que se oponen a la confirmación antes de las elecciones.

Sin embargo, los demócratas piden que se haga después de las elecciones presidenciales.

Por su parte, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, consideró anoche que el presidente que salga elegido en las urnas el 3 de noviembre debería ser quien elija a un sustituto para Ginsburg.

Shapiro aclaró que no "hay normas legales ni constitucionales sobre cómo confirmar a un nuevo magistrado (de la Corte Suprema) más que el presidente lo nomina y el Senado lo confirma".

"No es ni siquiera necesario que haya una audiencia -indicó-. La jueza Ginsburg fue confirmada en 42 días, y ahora estamos a menos de 45 días de las elecciones, por lo que es posible" que se elija a un nuevo magistrado que la reemplace, apuntó el experto.

La concentración se produjo luego de conocerse su muerte.

En un intento de atar todos los cabos posibles, McConnell pidió a todos los miembros de su bancada que "se mantengan alerta" para evitar deserciones de cara a impulsar un voto en la Cámara Alta sobre un hipotético candidato a la Corte Suprema presentado por Trump, en una carta de la que el diario The Washington Post se hizo eco este sábado.

McConnell solicitó a sus colegas que no decidan nada hasta que él pueda reunirse con ellos: Y es que con al menos dos republicanos que han indicado recientemente que no apoyarían la confirmación de un nominado a la Corte Suprema antes de las elecciones, el líder de la mayoría conservadora no puede permitirse perder más respaldos.

"En los últimos días, vamos a sufrir una presión tremenda por parte de la prensa para anunciar cómo manejaremos la próxima nominación", escribió McConnell en la misiva.

"Para aquellos que no estén seguros de la respuesta -advirtió-, les instó a que estén alerta".

Asimismo, les solicitó que no se empecinen en una postura de la que puedan lamentarse más tarde.

Trump logró en su primer año como presidente que la mayoría republicana en el Senado diera luz verde a su primer nominado para la Corte, el juez Neil Gorsuch, y después, el 6 de octubre de 2018, consiguió lo mismo para que Brett Kavanaugh, acusado de abusos sexuales, se pusiera la toga en el alto tribunal.

En febrero de 2016, casi nueve meses antes de los comicios presidenciales de ese año, en los que ganó Trump, McConnell bloqueó la confirmación de un candidato para la Corte Suprema presentado por el entonces presidente, el demócrata Barack Obama, alegando que el seleccionado debería ir en consonancia con quien los votantes eligieran como siguiente mandatario.

En su carta, McConnell argumentó que aquella ocasión no sirve de precedente para esta vez porque ahora el presidente y la mayoría en el Senado son del mismo partido, el republicano.

Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo a los legisladores progresistas, durante una llamada de la que informan medios locales, que hay mucho en juego en esta disputa por la vacante de la Corte Suprema.

"Todo lo que los estadounidenses valoran está en juego. La atención sanitaria, las protecciones a condiciones preexistentes, los derechos las mujeres, los derechos de los gais, los derechos de los trabajadores, el derecho a voto, los derechos civiles, el cambio climático y mucho más está en riesgo", enumeró Schumer durante la llamada, de acuerdo a una fuente citada por el medio The Hill.