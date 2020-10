Coloridas “drag queens” piden el voto demócrata en Florida

Tres conocidas "drag queens" exageradas y parlanchinas piden a los estadounidenses en el estado de Florida en videos colgados en varias plataformas que "voten azul", el color del Partido Demócrata, y les quiten "de vista a los caballeros" actualmente en el gobierno.

La campaña de videos es una idea del Partido Demócrata de Florida para instar al voto en uno de los estados donde más reñida está la pelea entre el demócrata Joe Biden y el presidente Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

Brita Filter, Willian Belli y LaGanja Estranja, vestidas y maquilladas como para sus actuaciones, hacen campaña por Biden en los tres videos de 60 segundos colgados en YouTube, TikTok, Snapchat y otras.

El trío de "drag queens" mezcla el humor y la caricatura con mensajes claros sobre la importancia de votar en estas elecciones, información práctica para la votación y un consejo: llevar mascarilla para protegerse del COVID-19.

Brita, que aparece preparando un bizcocho con peluca, uñas como garras y pestañas kilométricas, dice que votar es "un privilegio delicioso" y pide pararles los pies con votos a quienes "intentan quitarnos nuestros derechos".

Willam Belly con pelo multicolor y "toneladas de maquillaje" según sus propias palabras informa de cómo votar por correo y pide dramáticamente a los votantes: "¡Quiten de mi vista a esos caballeros!".

LaGanja, con un estilo menos exagerado e imitando a Marilyn Monroe, pide "votar azul" y para dar ejemplo cambia el color rojo de su lápiz de labios por otro azul.

"Tienes el poder de hacer un cambio", recuerda Brita Filter en esta campaña dirigida a la comunidad LGTBQ y a los más jóvenes y llamada "Drag Yourself To the Polls", un juego de palabras para pedir a los electores que se lancen a las urnas.

"A todo el mundo le gusta una 'queen' y los demócratas de Florida no son diferentes", dice Juan Peñalosa, director ejecutivo del Partido Demócrata en este estado, en un mensaje en el que afirma que los derechos de la comunidad LGTBQ están en riesgo en esta elección.

Los 3 de La Habana cuentan cómo su himno electoral en apoyo al mandatario se hizo viral.

El republicano Donald Trump no es mencionado en los videos, salvo una referencia al "45", el número en la lista de presidentes de Estados Unidos que le corresponde.

En Florida, la ventaja que Biden tiene sobre Trump a nivel nacional según las encuestas es menor debido al peso de cubanos y venezolanos que apoyan la política de mano dura del presidente hacia los gobiernos de sus dos países. El promedio de encuestas que elabora RealClearPolitics mostraba este jueves a Biden con una ventaja del 7.5% pero en Florida se recorta a un 2.1%.

Florida, que no tiene un patrón de voto fijo, votó por Obama en las dos elecciones presidenciales en las que participó, pero en 2016 el ganador fue Trump, aunque fue por unos 100,000 votos de diferencia sobre la demócrata Hillary Clinton.