El demócrata que podría convertirse en el primer latino árabe en llegar al Congreso

SAN DIEGO, California - En el distrito 50, al este del condado, el republicano Darrel Issa se enfrenta al demócrata Ammar Campa-Najjar, quien de ser elegido representante de este distrito se convertiría en el primer latino árabe en llegar al congreso.

El escaño del distrito 50 ha sido tradicionalmente ocupado por un republicano, pero después que se quedó vacante tras un caso de malversación de fondos del anterior congresista Duncan Hunter, muchos creen que el distrito podría cambiar al color azul.

Issa es un veterano en el congreso quien representó el distrito 49 desde el 2001 al 2019. En enero del 2018 anunció que no buscaría la reelección de este distrito, y buscó un puesto en la administración del presidente Donald Trump.

Sin embargo, a finales del 2019 Issa decidió postularse como candidato republicano para el puesto que dejó Hunter; como dueño de un negocio en el distrito se posiciona contra política que pueda eliminar empleos.

Mientras tanto, Campa-Najjar, es un educador y dueño de negocio, creció en el este del condado con su mamá quien es mexicana y asegura que quiere servir a familias trabajadores como la suya.

Fue funcionario de la Administración de Obama, y se postuló por primera vez para este distrito en 2018, compitiendo con el entonces congresista Hunter quien enfrentaba una acusación federal en ese momento. Campa-Najjar perdió por menos de 10, 000 votos contra Hunter.

"Tengo la experiencia, la antigüedad y la pasión por servir", dijo Issa en entrevista con nuestra cadena hermana NBC 7 cuando se le preguntó por qué los votantes deberían elegirlo.

Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 3 de noviembre.

El 49, que cubre la costa norte del condado de San Diego y parte del condado de Orange.

Sobre porqué decidió postularse para el Distrito 50: "Esto es algo que me apasiona, es algo que sé hacer y, por supuesto, el 50º Distrito Congresional es más de un tercio del distrito en el que trabajé durante 12 años", dijo Issa.

"No me mudé de distrito para intentar postularme aquí, no solicité un trabajo en la administración y me echaron y decidí hacerlo", dijo Campa-Najjar. "Me he comprometido con este distrito desde el primer día".

Pero el desafío para Campa-Najjar es el mismo que en 2018: los republicanos tienen la ventaja.

"Durante los últimos cuatro años, le he estado diciendo a mi hogar, a la gente de mi distrito, que no solo vote al partido, vote a la persona", explicó el demócrata.

Después de más de 10meses de no tener representación en Washington, DC, el Distrito 50 está a punto de descubrir quien lo representará en el congreso.