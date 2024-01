Claman justicia: una familia del Valle busca esclarecer el asesinato de un ser querido 

PHOENIX - Una familia continúa buscando pistas que conduzcan al responsable del asesinato de su ser querido que recibió un disparo hace 15 años.

El incidente que acabó con la vida de Leonel Pineda Valdez, de 27 años, ocurrió el 30 de octubre de 2022, en el área de 67th Avenue y Thomas Street.

Familiares del hombre de 27 años se reunieron en el estacionamiento donde fue encontrado su cuerpo para repartir volantes con la fotografía de la víctima, de esta manera, recabar cualquier información sobre su muerte.

“Sufro mucho todos los días pensando en mi hijo que me hace falta, me hace falta y que me diga de nuevo la quiero mucho mamá”, dijo Leonarda Valdez, madre de la víctima

La madre de la víctima cuenta el calvario que vive al no tener a su hijo a su lado y recuerda lo último que le dijo su hijo.

“La quiero mucho mamá me dijo, eso fue lo que me dijo”, dijo.

María Martínez, pareja sentimental de la víctima, se sumó a la causa y exige que los responsables de la muerte del padre de sus hijos tengan consecuencias.

“Me robaron a alguien que era todo para mí y para mis hijos aún más”, agregó Martinez.

Por su parte, el sargento Brian Bower, coordinador de testigos silenciosos del condado Maricopa, mencionó la importancia de la ayuda de la comunidad para esclarecer el caso.

“Todavía esperamos esa pieza de evidencia que guíe a los detectives en el camino correcto para encontrar a la persona responsable y eso es absolutamente un paso en el proceso de sanación”, indicó el Sgto. Bower.

Si tienes información sobre el caso, puedes llamar al 480-TESTIGO y denunciarlo de forma anónima.