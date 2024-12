Cierran carriles en la I-17 cerca de Greenway Road debido a un accidente

PHOENIX- Un accidente en la I-17 cerca de Greenway Road está provocando el cierre de carriles, según ADOT.

El accidente ocurrió en la I-17 en dirección norte en la milla 212.

Se desconocen las personas lesionadas en este momento.

Los carriles para vehículos de alta ocupación y los carriles izquierdos en ambas direcciones están cerrados.

I-17 near Greenway Road: A crash is blocking the HOV and left lanes in both directions. pic.twitter.com/r02lbO0GnH