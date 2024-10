Combinación destructiva: cómo un huracán que tocó tierra en Florida, devastó Carolina del Norte

UNA COMBINACIÓN DESTRUCTIVA

Asheville y las ciudades de los alrededores en el oeste de Carolina del Norte acababan de ser inundadas por una fuerte tormenta cuando los restos del huracán Helene azotaron las montañas Blue Ridge.

Lo que se produjo, a partir del miércoles por la noche y durante el fin de semana, es un fenómeno atmosférico bien estudiado.

“A medida que el clima se acerca a las montañas, las nubes tienen que elevarse y pasar por encima de ellas, y ese es el efecto de ladera ascendente”, dijo Doug Outlaw, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en la oficina de la agencia en Greenville-Spartanburg, Carolina del Sur. “Tiende a expulsar más lluvia y, lamentablemente, causó inundaciones repentinas extremas que devastaron comunidades. Fue una enorme cantidad de agua que se canalizó y se filtró a través de los valles”.

La devastación en las ciudades montañosas del interior de Carolina del Norte (a miles de pies de altura y a cientos de millas de cualquier costa) puede parecer inesperada para una zona que alguna vez se consideró un refugio seguro frente a los efectos del cambio climático, pero es el tipo de impacto de largo alcance que será cada vez más probable, dicen los expertos.

Helene inundó partes del sur de los Apalaches con más de 60 centímetros de lluvia. Las aguas de la inundación se llevaron casas enteras y destruyeron carreteras, cortando el acceso a las ciudades.

"Eso es aproximadamente medio año de lluvia en cuatro días", dijo Outlaw. "Es uno de los peores eventos climáticos que ha golpeado esta área en la historia".

Al menos 20 lugares en el oeste de Carolina del Norte, incluida Asheville, experimentaron niveles de inundación que solo se esperan una vez cada 1,000 años.

El cambio climático está intensificando las tormentas porque las temperaturas más altas del océano actúan como combustible y una atmósfera más cálida permite lluvias más intensas sobre la tierra. Por cada grado Fahrenheit de calentamiento, la atmósfera puede contener aproximadamente un 4% más de humedad, dijo Shel Winkley, meteorólogo del grupo de investigación sin fines de lucro Climate Central.

Eso aumenta significativamente la posibilidad de inundaciones catastróficas.

Un informe de Climate Central en mayo detalló el creciente riesgo de inundaciones en el interior como resultado del calentamiento global. Los lugares donde los restos de Helene causaron más daños estaban entre los que el informe identificó como de mayor riesgo.

"Appalachia fue nombrada como una de las áreas que tenía una carga descomunal para futuras inundaciones", dijo Winkley. "Esta es un área que se sabe que tiene el potencial de más eventos de inundaciones y eventos de inundaciones más costosos también. “Desafortunadamente eso es lo que vimos el fin de semana pasado”.

El potente huracán dejó más de 40 muertos en estados como Florida y Georgia. Estas fueron las históricas inundaciones en Ashville, Carolina del Norte.

De las más de 120 muertes relacionadas con tormentas registradas hasta ahora en seis estados, al menos 44 ocurrieron en Carolina del Norte.

Parte del problema es el terreno montañoso de la región. Pero en este caso, la zona sufrió un doble golpe: hubo fuertes lluvias días antes de que el huracán Helene tocara tierra en Florida, y luego los restos de la tormenta trajeron más lluvia y viento al sur de los Apalaches.

"Fueron dos eventos combinados que chocaron", dijo Winkley.

Los meteorólogos lo vieron venir con un alto grado de precisión.

