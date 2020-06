Cómo ver el espectacular eclipse de “anillo de fuego” este fin de semana

Este fin de semana, la luna se deslizará entre la Tierra y el Sol, bloqueando todo menos un deslumbrante anillo de luz para un espectáculo celestial conocido como un eclipse de "anillo de fuego".

El evento, conocido como eclipse solar anual, ocurre cuando la luna está demasiado lejos de la Tierra para bloquear todo el Sol, dejando que el astro rey se asome sobre el disco de la Luna en un "anillo de fuego", según la NASA.

Los observadores del cielo en partes de África y Asia, incluida la República Centroafricana, el Congo, Etiopía, el sur de Pakistán, el norte de India y China, podrán presenciar este eclipse solar en persona, pero personas de todo el mundo pueden ver el alineación celestial en internet.

El eclipse comenzará a las 11:45 p.m. ET el sábado 20 de junio y termina sobre el Océano Pacífico alrededor de las 5:34 a.m. ET del domingo 21 de junio, según la NASA. Llegará a su punto máximo a las 2:40 a.m. ET del domingo.

Puedes ver el eclipse en vivo a través del Virtual Telescope Project o en YouTube, cortesía del proyecto de observatorio en línea de Slooh.

El eclipse solar del "anillo de fuego" se produce en medio de la llamada "temporada de eclipses" de 2020, que presenta tres eclipses en el lapso de un mes, según la NASA.

El primer evento fue un eclipse lunar penumbral relativamente menor el 5 de junio. Después del eclipse solar de este fin de semana, otro eclipse lunar menor ocurrirá durante la noche los días 4 y 5 de julio.