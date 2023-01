Chris Stapleton y Babyface cantarán previo al Super Bowl LVII

GLENDALE, AZ — La estrella de la música country Chris Stapleton subirá al escenario del Super Bowl del próximo mes para cantar el himno nacional, mientras que la leyenda del R&B Babyface interpretará “America the Beautiful”.

Las presentaciones se llevarán a cabo el 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, antes del enfrentamiento por el campeonato y en el espectáculo de medio tiempo con Rihanna.

La actriz y cantante Sheryl Lee Ralph, quien ganó un Emmy el año pasado, también interpretará “Lift Every Voice and Sing”.

El ganador del Oscar, Troy Kotsur, interpretará el himno nacional en lenguaje de señas estadounidense. Además, la Marina de los Estados Unidos realizará un sobrevuelo del State Farm Stadium para conmemorar los 50 años de mujeres en servicio realizando vuelos.

La compañía Roc Nation de Jay-Z es la productora ejecutiva del espectáculo de medio tiempo por cuarto año. Jesse Collins será el productor ejecutivo.

Stapleton, ganador de ocho premios Grammy, es considerado uno de los músicos más respetados y queridos del país. Se llevó a casa tres premios Grammy el año pasado y fue honrado con los Premios de la Asociación de Música Country como vocalista masculino del año en 2021.

Babyface, que ganó 12 premios Grammy, ha cosechado múltiples éxitos a lo largo de su elogiada carrera, incluidos "Whip Appeal", "When Can I See You" y "Give U My Heart" con Toni Braxton. Es cofundador de LaFace Records y colaboró con varios nombres importantes, incluidos Whitney Houston, Aretha Franklin, Madonna, Mariah Carey, Mary J. Blige, Ella Mai y Patti LaBelle.