Honduras: Partido de la presidenta electa Xiomara Castro lidera Congreso

El máximo organismo electoral de Honduras anunció que el nuevo Congreso del país estará integrado en su mayoría por diputados del partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), el mismo de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya.

En cadena nacional de radio y televisión el martes por la noche, las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras hicieron la declaratoria oficial de las elecciones generales del pasado 28 de noviembre con respecto a diputados y alcaldías. El 20 de diciembre el CNE declaró oficialmente presidenta electa a Castro de Zelaya.

El analista y catedrático universitario Miguel Cálix dijo a The Associated Press que la presidenta del país tendrá un Congreso colaborador, porque su círculo tiene acuerdos con el Partido Salvador de Honduras (PSH) y ahora con el Partido Liberal (PL) para lograr la mayoría simple que son 65 votos, algo que Libre no pudo obtener por sí solo.

“El Partido Liberal ya ofreció los votos para lograr la mayoría simple que les permite aprobar las leyes secundarias y para conformar la nueva junta directiva. Obviamente, para conformar la junta directiva se necesitará una negociación política (...) y lograr concesiones mutuas”, apuntó.

En el caso de las reformas constitucionales, para las que se necesita la mayoría calificada de 86 votos, Cálix opinó que Libre buscará negociar u buscar consensos también con el Partido Nacional (PN, actualmente en el gobierno).

El consejero presidente del CNE, Kelvin Aguirre, explicó que dentro de la declaratoria todavía faltan por subsanar algunas inconsistencias en el departamento de Colón, por lo cual las actas de esa zona del país están todavía sujetas a un proceso de verificación especial.

“Culminamos de esta forma un proceso lleno de complejidades que en esta etapa de escrutinio general e impugnaciones deja al trasluz las carencias que aún están por resolverse y que requieren de los consensos necesarios para alcanzar una segunda etapa de reformas electorales para lograr los mayores niveles de transparencia posible”, expresó la consejera del CNE, Rixi Moncada.

El Congreso de 128 diputados quedó integrado por 48 de Libre, 43 del PN, 21 del PL, 10 del PSH, uno el Partido Anticorrupción (PAC) y uno el Partido Demócrata Cristiano (DC).

No obstante, una vez que se verifiquen los resultados del departamento de Colón, Libre alcanzaría 50 diputados, el PN 44 y el PL 22, para completar las 128 diputaciones.

Respecto a los resultados municipales, el oficialista PN perdió las principales alcaldías del país, como la capital Tegucigalpa y la ciudad industrial de San Pedro Sula, que fueron administradas por más de 12 años por ese partido político.

Sin embargo, sigue manteniendo la mayoría de los gobiernos locales, con 142 alcaldías. Le sigue el PL con 90, el Libre con 50 y el Partido Demócrata Cristiano con tres. Los demás municipios se distribuyeron en el resto de los partidos.

En las elecciones del 28 de noviembre participaron 14 partidos políticos. Estuvieron en juego los cargos de presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados propietarios e igual número de suplentes, así como 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Los resultados en el ámbito de diputados y alcaldías serán publicados el miércoles 29 de diciembre en el diario oficial La Gaceta y lo mismo se hará una vez que se cuente con los resultados oficiales del departamento de Colón