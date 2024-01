Celebrando a Martin Luther King Jr.: conoce la lista de eventos en el Valle

ARIZONA - El legado de Martin Luther King Jr. será celebrado en diferentes puntos del Valle con la participación de organizaciones religiosas como líderes comunitarios. Las celebraciones incluirán música en vivo, bailes entretenidos, entre otras actividades.

Martin Luther King Jr. lideró el movimiento por los derechos civiles, abriendo puertas a la educación y el empleo que durante mucho tiempo habían estado cerradas para los estadounidenses negros.

EN PHOENIX

Commemorative Candlelight Service

Cuándo: 14 de enero de 6 a 8 p.m.

Dónde: Iglesia Pilgrim Rest ( 1401 E Jefferson St, Phoenix)

Interfaith Commemorative Programa

Cuándo: 15 de enero (las puertas abren a las 7a.m. y el programa comienza a las 8:15 a. m.

Dónde: Iglesia Pilgrim Rest ( 1401 E Jefferson St, Phoenix)

2024 Arizona MLK Celebration March & Festival

Cuándo: 15 de enero a las 9 a.m.

Dónde: Comienza en la Iglesia Pilgrim Rest ( 1401 E Jefferson St, Phoenix y termina en Hance Park?)

EN SCOTTSDALE

Pinnacle Concerts Series - El Legado de Martin Luther King Jr.

Únase a la celebración de la Iglesia Presbiteriana Pinnacle del cumpleaños número 95 del Dr. Martin Luther King Jr. y explore cómo su legado influyó en nuestro mundo. Escuche la música de su época y más allá. Únase a cantar sus himnos favoritos. Los músicos de Pinnacle colaboran con invitados especiales para ofrecer este poderoso concierto con música transformadora y lecturas inspiradoras.

Cuándo: 14 de enero de 3 a 4 p.m.

Donde: Pinnacle Sanctuary, 25150 North Pima Road Scottsdale

Precio: Gratuito, las donaciones son bienvenidas

EN MESA

Desfile del Dr. Martin Luther King Jr. de Mesa-East Valley

Presentado por Amazon, el desfile comienza en la intersección de Center Street y MLK Way, Dirígete hacia el sur por Center Street hasta First Street, luego hacia el este por First Street hasta Hibbert, donde terminará. El desfile incluye bandas de música, organizaciones religiosas y otras organizaciones locales, líderes comunitarios, funcionarios electos y varios departamentos de la ciudad de Mesa para que sea un evento comunitario verdaderamente festivo e inclusivo. El gran mariscal será un grupo de jóvenes de Mesa, administradores de programas y funcionarios que representarán la selección de Mesa como Ciudad All-America en 2023.

Cuándo: 15 de enero de 11 a. m. a 12 p.m.

Dónde: El desfile comienza en la intersección de Center Street y MLK Way.

Festival MLK de Mesa-East Valley: "Transformando comunidades: construyendo puentes juntos"

El festival comunitario presenta comida, vendedores ambulantes, música en vivo y otros entretenimientos, bailes en línea interactivos y un Kids Unity Corner con actividades y manualidades.

Cuándo: 15 de enero a las 12 a 4 p.m.

Dónde: The Plaza Center en Mesa City Center (56 East Main Street Mesa)