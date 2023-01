Capturan a “El Güero Claudio”, presunto autor intelectual de mandar golpear a “tablazos” a taquero en Sonora

SONORA- La Mesa Estatal de Seguridad informo este fin de semana la captura de Claudio Eugenio “N.”, alias “El Güero Claudio”, que fue aprehendido por delitos de amenazas cumplidas, lesiones calificadas con premeditación, ventaja y brutal ferocidad, asociación delictuosa y violación a la intimidad personal.

Claudio Eugenio “N.” es acusado como presunto autor intelectual de mandar golpear en Caborca a un vendedor de tacos con armas y una tabla. Las imágenes que se dieron a conocer a través de redes sociales muestran el momento en que dos hombres armados agreden al vendedor de tacos.

De acuerdo con las autoridades, “El Güero Claudio” amenazó a la víctima desde un vehículo pick up RAM, como aseguran testigos. El hecho ocurrió el pasado 13 de noviembre en el puesto de comida del vendedor, luego que le dijera a la acompañante del sujeto que se habían acabado los tacos por lo cual no podía venderles. El vehículo pick up que estaban lijando para cambiarlo de color, fue asegurado en el cateo.

Hoy detuvimos al autor intelectual de la agresión contra un taquero en Caborca, que fue difundida en redes sociales.



Realizamos cateos para arrestar a Claudio “N”, alias "El Güero", en los que se detuvo a tres personas más en posesión de fentanilo…

1/2 pic.twitter.com/KNFSqhy2Jr — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 28, 2023

Durante el cateo realizado por elementos de la Fiscalía de Sonora y del ejército mexicano se detuvo también a tres personas más en posesión de 600 pastillas al parecer fentanilo, los detenidos y el narcótico, serán puestos a disposición de la fiscalía general de la República.

