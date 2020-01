SeaWorld ofrece entradas gratis por un año a maestros

SAN DIEGO – SeaWorld San Diego quiere agradecer a todos los maestros del sur de California y Arizona con un pase anual que les permitirá la entrada en 2020 al parque temático.

Con este pase los educadores tendrán acceso a la diversión casi todos los días hasta el 31 de diciembre 2020.

“La educación ha sido una parte fundamental de la misión de SeaWorld de informar e inspirar a los jóvenes sobre la vida silvestre y la conservación”, dijo el parque en un comunicado.

La oferta es buena para todos los maestros certificados K-12 en el sur de California y Arizona. Los maestros deben registrarse aquí y visitar el parque temático antes del 10 de marzo para obtener su Fun Card.

Pero porque visitar el parque es más divertido cuando vas acompañado, los maestros que se registren por el pase para educadores recibirán además dos pases para traer un acompañante.

Y si no eres maestro, también hay algo para los residentes más pequeños del condado de San Diego y Orange County quienes tendrán un acceso para con la tarjeta especial para prescolares: 2020 Preschool Fun Card. Los padres de los niños de entre 3 a 5 años pueden comprar un pase anual por $20. Estos pases son limitados. Puedes comprarlos aquí.

El pase anual para entrar a SeaWorld cuesta normalmente $94 para el resto, con la excepción de algunos días, podrás visitar el parque cuantas veces quieras hasta el 31 de diciembre 2020.

Todos los que cuenten con los pases anuales, además recibirán invitaciones especiales a eventos especiales durante el año.

For more information on the offer, visit here.