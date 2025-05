Evacúan avión en el aeropuerto de San Diego por presunta amenaza de bomba: arrestan a un pasajero

Una persona fue arrestada el martes tras reportes de una posible amenaza de bomba en un vuelo de Hawaiian Airlines que estaba a punto de despegar del Aeropuerto Internacional de San Diego, lo que provocó la evacuación del avión, informaron las autoridades.

John Stea, un miembro militar de 35 años, fue acusado de realizar una falsa amenaza de bomba y un falso informe de amenaza a la seguridad, dijo el Departamento de Policía del Puerto de San Diego.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El Airbus A330 con destino a Honolulu acababa de salir de la puerta de embarque alrededor de las 8:45 a.m. del martes cuando "un auxiliar de vuelo informó al capitán que un pasajero reportó una posible bomba a bordo", según un comunicado de la policía del Puerto de San Diego.

El capitán llamó a la policía y a los agentes del equipo SWAT, y el FBI acudió para registrar la aeronave. No se encontró nada sospechoso y no existía ninguna amenaza para los pasajeros, según el comunicado policial.

Hawaiian Airlines declaró en un comunicado que "se escuchó a un pasajero amenazar la seguridad de nuestra aeronave" y el capitán alertó a las autoridades como medida de precaución.

El vuelo HA15, que partía a las 8:28 a.m., estaba a punto de despegar cuando un auxiliar de vuelo informó al capitán que un pasajero había reportado una bomba a bordo, según el Departamento de Policía del Puerto de San Diego.

"Como medida de precaución, el capitán rodó inmediatamente el Airbus A330 hasta un lugar seguro en el aeródromo, donde fue recibido por las fuerzas del orden locales y federales, y los pasajeros desembarcaron sanos y salvos", se lee en un comunicado de Hawaiian Airlines.

La policía del puerto informó que su agencia respondió con un equipo SWAT, un equipo de búsqueda canina y la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo. El Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego y el FBI también respondieron, mientras que 283 pasajeros y 10 tripulantes desembarcaron y fueron evacuados.

Alrededor de las 11:00 a.m., un video del SkyRanger 7 mostró docenas de vehículos de emergencia en la pista cerca del avión, incluyendo patrullas y camionetas negras sin identificación.

Una escalera móvil se encontraba en la parte delantera del avión de Hawaiian Airlines, con la puerta de la cabina delantera abierta cerca. Un par de autobuses del aeropuerto estaban estacionados cerca y partieron de la zona alrededor de las 11:10 a.m., presumiblemente con pasajeros.

El FBI indicó que los investigadores determinaron que la amenaza no era creíble y que no existía un peligro viable para la seguridad pública.

"Seguimos instando al público a permanecer alerta y a reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades inmediatamente", declaró el FBI.

El sitio web no oficial de seguimiento de vuelos, FlightAware, mostró retrasos mínimos y solo una cancelación en el aeropuerto de San Diego hasta las 10:30 a.m. Un portavoz del aeropuerto confirmó que las operaciones de vuelo se desarrollaron con normalidad y que los demás vuelos de salida no se vieron afectados.

Hawaiian Airlines dijo que estaba trabajando lo más rápido posible para que los pasajeros llegaran a su destino.