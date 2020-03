Juez aprueba más pruebas de ADN del presunto ‘Asesino del Estado Dorado’

Un juez del norte de California aprobó el jueves la solicitud de los fiscales de tomar más muestras de ADN de un hombre acusado de ser el infame "Asesino del Estado Dorado" que eludió el arresto durante décadas.

El juez de la Corte Superior del condado de Sacramento, Steve White, también les dijo a los fiscales que decidan informalmente quién está facultado para considerar la oferta de los abogados defensores si Joseph James DeAngelo se declara culpable a cambio de evitar la pena de muerte. Hasta ahora, los fiscales no han vacilado en su intención de buscar la ejecución de DeAngelo si es declarado culpable.

El ex oficial de policía de 74 años es sospechoso de al menos 13 asesinatos y más de 50 violaciones en California en los años setenta y ochenta. Seis condados han consolidado sus casos en el condado de Sacramento, y cuatro de esos condados están buscando la pena de muerte.

"¿Quién está a cargo? ¿Quién puede tomar decisiones? Queremos resolver el caso ", dijo la abogada defensora Alice Michel, y agregó más tarde que" no sé con quién debo hablar ".

Un hombre sospechoso de ser el “Asesino del Estado Dorado”, responsable de asesinatos, violaciones y robos en todo el estado desde mediados de la década de 1970 se encuentra detenido en el condado de Sacramento.

Los abogados defensores cuestionaron en los documentos judiciales si la Fiscal de Distrito del Condado de Sacramento, Anne Marie Schubert, sola podría negociar un acuerdo de declaración de culpabilidad, o si tendría que contar con el acuerdo de los fiscales en los condados de Santa Bárbara, Orange y Ventura. También enfrenta penas menores de los condados de Tulare y Contra Costa.

Eso "es algo que probablemente debería tener derecho a saber", dijo White al instar a los abogados a resolverlo entre ellos.

El gobernador Gavin Newsom tiene una moratoria sobre las ejecuciones mientras es gobernador. Pero es probable que el juicio de DeAngelo esté varios años después de lo que se prevé que sea una audiencia preliminar de una semana que comenzará en mayo.

White permitió que los fiscales, por objeciones de defensa, tomaran cuatro muestras más de ADN de frotis de mejilla de DeAngelo mientras intentaban vincularlo con viejos crímenes.

Los investigadores recolectaron subrepticiamente ADN de DeAngelo hace más de dos años que dicen que demuestra que él es el violador que irrumpió en los hogares suburbanos de las parejas por la noche, atando al hombre y apilando platos en su espalda. El violador armado y enmascarado amenazaría con matar a ambas víctimas si escuchaba caer los platos mientras violaba a la mujer.

Recolectar más ADN "es un procedimiento mínimamente invasivo, a diferencia de los crímenes cometidos contra tantas de nuestras víctimas", dijo Cheryl Temple, una fiscal del condado de Ventura que manejó esa parte de la audiencia.

Los investigadores fueron pioneros en un método para construir un árbol genealógico a partir del antiguo ADN de la escena del crimen, utilizando una popular base de datos de ADN en línea para encontrar un pariente lejano y eventualmente concentrarse en DeAngelo. Desde entonces, el nuevo proceso se ha utilizado en todo el país en otros casos.

DeAngelo entró vacilantemente en una jaula de la corte sostenida en los codos por dos agentes. Como de costumbre, nunca miró a la multitud de espectadores, sino que miró en la dirección general del juez y casi una docena de videos y cámaras fijas. Por lo general, se ha mantenido firme durante sus audiencias. El jueves periódicamente dejó caer su demacrada cabeza.

Su defensa actualmente está siendo manejada solo por la Oficina del Defensor Público del Condado de Sacramento, que dice que está abrumada por la voluminosa evidencia en el caso. Quiere asistencia de defensores públicos en los otros condados.

White dijo que lo que llamó "un desequilibrio de recursos" no es "correcto, no es apropiado", aunque no tenía una solución inmediata.

"Es legítimo coordinar estos casos en un solo condado", dijo White, aunque los abogados defensores argumentan por separado que no se han consolidado adecuadamente. "Sin embargo, otra cosa es decir que una oficina, el defensor público del condado de Sacramento, asume la carga de toda la defensa y todo su costo".