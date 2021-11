Cuidado: no seas víctima de las estafas de Black Friday; te decimos cómo evitarlo

CALIFORNIA - A medida que se acercan el Black Friday y el Cyber ​​Monday, las autoridades hacen un llamado para que los los compradores se protejan de las estafas, fraudes y robos.

Miles de personas siguen cayendo en tentadores ofertas que terminan significando no solo un dolor de cabeza sino grandes pérdidas de dinero.

Consejos para realizar compras seguras en esta temporada navideña:

• Sospeche de un precio o trato que parezca demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que no lo sea. (Siempre existe la posibilidad de que el vendedor no le envíe su producto, o que el artículo que reciba sea falso o robado. Para los vendedores, tenga cuidado con los compradores que pagan de más por los productos con un cheque o giro postal y luego piden reembolsos. Es posible que lo estén preparando para una estafa en la que les escribe un buen cheque, pero su pago es falso.)

• Esté atento a los detalles antes de realizar una compra. Lea atentamente todas las descripciones de los artículos, ya que la letra pequeña puede explicar que un artículo no es como se anuncia. (Pregunte al vendedor sobre garantías, fechas de entrega, números de seguimiento y tarifas de envío y manejo para que no haya cargos sorpresa una vez que realice el pago. Asegúrese de comprender la política de devolución y cambio de la empresa y nunca asuma que una tienda le permitirá devolver un artículo si cambia de opinión. Si bien la mayoría de las tiendas minoristas le permiten devolver las cosas que compra dentro de un período de tiempo razonable, cuando una tienda muestra claramente una política limitada o sin reembolso, los reembolsos y los cambios generalmente NO son obligatorios por ley.)

• Antes de realizar una compra, siempre investigue. Una búsqueda rápida en Internet puede ayudarlo a determinar si el vendedor es legítimo y confiable. Busque en línea los comentarios de los clientes, las quejas y otra información que lo ayudará a determinar si debe comprarle al vendedor. Asegúrese de que la empresa tenga una dirección física, un número de teléfono y un sitio web legítimos.

• Utilice una tarjeta de crédito cuando vaya de compras. Comprar con tarjeta de crédito puede facilitarle la vida, ya que la ley le permite disputar los cargos en su tarjeta de crédito si algo sale mal. Algunas tarjetas de crédito también brindan beneficios de garantía, devolución y protección de compra. Debe abstenerse de pagar en efectivo, giro postal, criptomoneda o transferencias bancarias porque estas formas de pago no le brindan la capacidad de revertir el cargo.

• Asegúrese de tener una conexión a Internet segura cuando compre en línea. Antes de proporcionar información personal o financiera en línea, asegúrese siempre de que el sitio web en el que se encuentra sea seguro. Puede hacer esto mirando la dirección URL para ver si comienza con https (la "s" indica que es segura) y / o si se muestra un ícono de candado, generalmente en el lado izquierdo. No proporcione su número de tarjeta de crédito, cuenta corriente o número de seguro social por correo electrónico, ya que nunca es una forma segura de transmitir información financiera.

• No abra enlaces de mensajes de texto no solicitados. A medida que se acerca la temporada de compras navideñas, es posible que comience a recibir mensajes de texto de números desconocidos que ofrecen códigos de descuento o acceso a ventas exclusivas. Piénselo dos veces antes de hacer clic en estos enlaces, ya que pueden exponerlo a una estafa, pirata informático, malware descargable o agregar su número a una lista de llamadas sin su consentimiento.

• Cierre sus cuentas en sitios web y aplicaciones que ya no necesite. Tómese un momento para revisar sus cuentas y cerrar las que no usa. También tiene derecho a eliminar su información personal en virtud de la Ley de Privacidad del Consumidor de algunos estados, como California. Al cerrar sus cuentas y eliminar la información personal, elimina los datos privados de los servicios que ya no utiliza y minimiza su huella digital. Seguir estos pasos también puede ayudar a proteger su identidad de futuras violaciones de datos y ataques cibernéticos.

• Conozca las trampas comunes de las ofertas de financiamiento sin interés antes de cerrar un acuerdo. Si bien una empresa puede anunciar una tasa de interés del 0%, tenga en cuenta que no todos calificarán. A menudo, calificar para el financiamiento sin intereses requiere que usted tenga un puntaje crediticio casi perfecto. El financiamiento sin intereses también puede venir con ciertas restricciones, como un pago inicial requerido.

El Fiscal General Bonta dijo que "ya sea que esté comprando en línea o en persona este año, las compras navideñas son un buen momento para apoyar a sus negocios locales".