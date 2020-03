CSU suspende programas de estudio en el extranjero debido al COVID-19

Debido a las inquietudes sobre el coronavirus, el sistema de la Universidad Estatal de California (CSU) con sede en Long Beach ha suspendido todos los programas de estudio en el extranjero en todo el sistema en Italia, China y Corea del Sur, según un memorando enviado hoy a la Junta de Síndicos de la universidad.

Steve Relyea, vicecanciller ejecutivo y director financiero de la CSU, escribió en el memorando que se pide a los campus individuales que revisen sus programas internacionales específicos y viajen “estudiando cuidadosamente los riesgos en cada ubicación del programa o destino de viaje, incluidos el nivel de advertencia de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos) para ese país ''.

La semana pasada, la CSU anunció la suspensión de los programas internacionales en Seúl, Corea del Sur, pero no detuvo de inmediato los programas en Italia, señalando que el brote en ese país no fue tan “dramático'' como en Corea del Sur, y que el programa de CSU en Italia, en Florencia, no se considera un semillero de infecciones por coronavirus.

Relyea reconoció en su memorando del jueves que suspender programas en el extranjero y pedirles a los estudiantes que regresen a casa “implica una serie de consideraciones importantes”.

“Dependiendo de la situación, exigir el retorno puede incluir tomar otros riesgos adicionales, como pasar tiempo en un vuelo largo y en estrecha proximidad a otros, como consecuencia '', escribió.

“Otras consideraciones incluyen el impacto que puede tener la salida anticipada en el programa académico y el progreso de los estudiantes; el papel del progreso académico satisfactorio en la concesión de ayuda financiera; gastos relacionados con la salida anticipada, como la vivienda o la terminación del arrendamiento; y / o aumento de los costos de las tarifas aéreas y / o tarifas de cambio de aerolínea”.

Relyea señaló que no se han reportado casos de coronavirus, o COVID-19, en ninguna ubicación de CSU, pero todos los campus tienen planes de respuesta ante pandemias, y esos planes se han complementado a medida que el brote evoluciona.

“A medida que esta situación fluida evoluciona, nuestros planes y actividades se adaptarán en consecuencia, y continuaremos trabajando con los campus para garantizar la seguridad de sus comunidades”, escribió.