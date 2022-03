Balacera en un Walmart: revelan impactante video del incidente entre policías y un sospechoso

LOS ÁNGELES, California - El Departamento del Sheriff del Condado de Orange publicó un inquietante video de la cámara corporal de los agentes que respondieron a reportes de un presunto ladrón en un Walmart que terminó en un violento incidente.

Los agentes fueron llamados a la tienda Walmart en Foothill Ranch, al sur de Los Ángeles, el 19 de enero para detener a un hombre y a una mujer que supuestamente intentaban robar mercancía. Supuestamente uno de ellos estaba armado con un cuchillo.

Las autoridades confirmaron que Ernesto Paul Aguilar, de 40 años, recibió un impacto de bala en la cabeza y aún se recupera de las heridas.

"TIENE UN ARMA, DISPÁRALE"

En el video, de tres cámaras corporales diferentes, se puede escuchar a los agentes hablando con un empleado que dijo que vio un "recibo falso de Walmart" en el teléfono de Aguilar y que tenía "mercancía de lujo" en su carrito de compras.

En la grabación se ve al sospechoso tendido en el suelo, mientras los oficiales lo intentan esposar. "Tiene un arma, tiene un arma. Dispárale, dispárale", gritó uno de los policías.

La mujer que estaba con él ese día dijo a la estación hermana NBCLA que no sabía que Aguilar tenía un cuchillo o una pistola. "Llevar un arma a Walmart es como una sentencia de muerte", dijo.

En el video, se ve a los agentes del alguacil del condado de Orange acercándose a Aguilar y a la mujer, quien saca varios billetes y dijo que se estaba preparando para pagar los artículos en su carrito.

Los oficiales les dijeron que si quieren irse en paz, podrían hacerlo pero que iban a acusar a Aguilar de entrar ilegalmente al supermercado y que no podría volver entrar a ese Walmart en un futuro.

En ese momento escoltaron a la mujer lejos de él y le pidieron a Aguilar que saliera.

"¿Por qué estás haciendo esto, tienes como 40 años y todavía estás robando, amigo? Consigue un trabajo. Vámonos", se puede escuchar al oficial diciéndole a Aguilar.

Segundos después, un oficial supuestamente ve un cuchillo en el bolsillo derecho de Aguilar, quien baja la mano por el bolsillo y procede a sacar algo de su pantalón.

"ME ESTOY MURIENDO"

"¡No lo intentes! Quítate la maldita mano de encima", dijo el agente. Aguilar luego dijo: "lo siento, señor".

Luego de esto, el video muestra a los oficiales tratando de esposar a Aguilar, quien comienza a pedir ayuda a personas cercanas.

Uno de los oficiales le dijo que dejara de resistirse al arresto, mientras intentaban esposarlo en el piso del supermercado.

Se puede escuchar a un oficial del departamento del alguacil en el video diciendo: "¡Tiene un arma! ¡Dispárale!"

Un testigo cercano se une a la pelea y en un momento también dijo "dispárale". Es ahí cuando uno de los agentes involucrados sacó su arma y le disparó en la cabeza.

En las imágenes inquietantes publicadas por la policía, se le puede escuchar decir: "Me estoy muriendo".

Luego, los oficiales piden ayuda y dicen que le han disparado en la cabeza.

La mujer dijo que Aguilar estaba comprando juguetes y pañales para sus hijos, que tenía $1,000 en efectivo y que iba a pagar los artículos que llevaba en el carrito de compras.

La amiga del sospechoso dijo que subió a su auto y se fue, y no vio el resto de la confrontación. Fue detenida e interrogada cuando llegó a su casa.

“No estaba bajo arresto, no cometí ningún delito, así que incluso si consiguieron mi placa, no pensé que vendrían a buscarme por nada, porque no cometí ningún delito”, dijo.

"Estoy traumatizada. Solo pensar en Walmart me dan ganas de vomitar. Nunca más volveré a poner un pie dentro de un Walmart en mi vida", dijo.