Derrame petrolero en California: funcionarios de vida silvestre dicen estar “cautelosamente optimistas”

El director de un programa estatal encargado de recolectar y cuidar la vida silvestre lesionada por derrames de petróleo dijo el lunes que solo se han recolectado cuatro aves contaminadas con petróleo hasta ahora del derrame masivo de este fin de semana frente a la costa del condado de Orange, pero advirtió que las cifras aún podrían aumentar dramáticamente.

Una de las aves recolectadas desde que ocurrió el derrame el sábado, un pelícano pardo, tenía “lesiones crónicas '' y tuvo que ser sacrificada, según Michael Ziccardi, director de Oiled Wildlife Care Network con sede en UC Davis.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“En este momento, con cuatro aves vivas recolectadas hasta la fecha, es ‘mucho mejor de lo que temíamos’”, dijo Ziccardi. “Pero, por lo general, en derrames de esta naturaleza, estamos aquí durante varias semanas o meses para continuar respondiendo a los animales y respondiendo a las llamadas de animales que pueden estar ahí fuera. Así que es demasiado pronto para decirlo, pero somos cautelosamente optimistas”.

Ziccardi dijo que la organización tiene equipos en toda el área afectada, así como equipos de reconocimiento al norte y al sur en busca de aves que puedan estar contaminadas pero que aún pueden volar, lo que las hace más difíciles de atrapar.

“Nos han preguntado muchas, muchas veces qué puede hacer el público, qué puede hacer la gente si quiere ayudar'', dijo. “En primer lugar, necesitamos que las personas no intenten atrapar animales engrasados. No es seguro para los animales, no es seguro para ellos, porque el aceite puede ser una sustancia tóxica. Les pedimos que informen esos avistamientos de inmediato a nuestra línea directa”.

Esa línea directa es 877-823-6926.

Dijo que la organización aún no está buscando voluntarios del público, pero las personas interesadas en ser capacitadas como voluntarios en caso de que sean necesarios pueden hacerlo obtener información en el sitio web de la agencia, haciendo clic aquí.

Equipos de rescate de vida silvestre necesitan donaciones para ayudar a los animales afectados por el derrame petrolero den Huntington Beach.

“Los derrames de petróleo son traumáticos, traumáticos para la comunidad, traumáticos para nosotros individualmente”, dijo.

“Son accidentes. Nadie quiere que ocurran derrames: los operadores, el público, los profesionales de la vida silvestre. Soy veterinario, por lo que mi mandato es no hacer daño. Es por ello que, obviamente, el mejor derrame es aquel en el que ningún animal se ve afectado en absoluto. Pero en lo que tratamos de enfocarnos es si estos accidentes ocurren, haciendo todo lo posible para tratar de mitigar cualquier daño que pueda haber, tanto para el público como para el estado y las agencias involucradas”.

FOTOS: Derrame de petróleo masivo en la costa del condado de Orange