Buu Nygren prestará juramento como presidente de la Nación Navajo

FORT DEFIANCE, Arizona- Buu Nygren prestará juramento este martes como próximo presidente de la vasta Nación Navajo, un cargo que pondrá a prueba su capacidad para cumplir sus promesas de entregar agua, electricidad y banda ancha a decenas de miles de personas que lo requieren.

Nygren venció al actual presidente Jonathan Nez en las elecciones generales de la tribu por unos 3,500 votos. La oficina se cruza fuertemente con el gobierno federal, al igual que otras tribus que reciben fondos federales para servicios como vivienda, atención médica, educación y seguridad pública. La Nación Navajo también posee propiedades en D.C.

Nygren ha dicho que en gran medida mantendrá su enfoque local.

“No estamos aquí por la notoriedad, no estamos aquí para ser el centro de atención”, dijo a AP durante la temporada electoral. “Estamos aquí para ponernos manos a la obra y asegurarnos de que los ancianos puedan vivir el resto de sus vidas con las necesidades que necesitan”.

Nygren, de 36 años, será el más joven en ocupar la presidencia tribal y nunca ha ocupado un cargo político, aunque fue candidato a vicepresidente en 2018. Su vicepresidenta, Richelle Montoya, será la primera mujer en el cargo.

“Nunca pensé que este no era mi lugar, que esto no era algo que no podía hacer”, dijo Montoya después de la elección. “Este sentimiento continuará con las generaciones posteriores a mí cuando tomen la decisión de liderar la nación”.

La inauguración tendrá lugar en un estadio cubierto en Fort Defiance, justo al norte de la capital tribal de Window Rock. Será seguido por un almuerzo público en el recinto ferial de Window Rock, una celebración góspel, un canto y baile, un espectáculo de comedia y un baile inaugural.

La Nación Navajo es la reserva de nativos americanos más grande del país con 27,000 millas cuadradas (69 000 kilómetros cuadrados). Se extiende a partes de Nuevo México, Arizona y Utah. Su población de alrededor de 400,000 es superada solo por la Nación Cherokee de Oklahoma.