Una situación de barricada provocó un tiroteo en Mesa, en el que participó un agente

MESA- El lunes a las 9:20 a.m., la policía de Mesa recibió una llamada al 911 informando de un posible suicidio cerca de la calle 32 y Broadway Road.

Al llegar, los oficiales hablaron con la parte denunciante y se enteraron de que la situación se originó a raíz de un incidente de violencia doméstica que comenzó el domingo por la noche.

Según informes, no hubo intervención policial el domingo por la noche y los hechos se intensificaron hasta esta mañana.

Según la parte denunciante, el sospechoso masculino estuvo involucrado en una discusión con miembros de la familia, durante la cual pudo haber disparado una bala de un arma de fuego antes de retirarse a un baño.

Los oficiales se aseguraron de que todos los demás ocupantes estuvieran fuera de la casa de manera segura antes de intentar comunicarse con el sospechoso.

En un momento, el sospechoso apareció cerca de la puerta y disparó a los oficiales. Ningún oficial fue herido.

En respuesta, los oficiales utilizaron fuego concentrado y medidas menos letales para detener al sospechoso.

Ni el sospechoso ni ningún oficial resultaron heridos.

La investigación está en sus primeras etapas y será realizada por EVCIRT.

Un oficial de policía estará en el lugar para estar disponible para los medios de comunicación aproximadamente a las 2:00 p.m.

Mesa Police are working an officer involved shooting in the area of 400 S 32nd Street. There were no injuries to the suspect or police. The suspect is in custody. pic.twitter.com/KoSQWST0qg