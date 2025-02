Tres heridos de gravedad tras accidente multivehicular en la I-17 en el norte de Phoenix

PHOENIX- Una colisión de varios vehículos con heridos provoca el cierre de carriles en la Interestatal 17 justo antes de Deer Valley.

Los equipos llegaron al lugar alrededor de la 1:00 p. m. del sábado por la tarde en la I-17 cerca de la milla 215 y encontraron entre 5 y 7 vehículos involucrados en el incidente, según el Departamento de Seguridad Pública de Arizona

Se evaluó a un total de siete pacientes, tres de ellos fueron trasladados a un hospital de traumatología local y cuatro de ellos se negaron ser transportados después de ser evaluados médicamente.

Los carriles izquierdos de la I-17 en dirección sur cerca de Deer Valley Road están bloqueados mientras los equipos trabajan para despejar la escena e investigar el accidente.

UPDATE: All lanes are now open.