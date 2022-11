¿Qué pasó con Claire McKenna? Familia ofrece miles por respuestas sobre su muerte en Queens

NUEVA YORK - Una investigación sobre la muerte de una mujer de Queens de 26 años originaria de Irlanda se ha vuelto global, y la familia de la mujer en el extranjero ha ofrecido una recompensa de $35,000 por información que lleve a esclarecer el acertijo sobre su fallecimiento.

Claire McKenna, que vivía en Astoria, fue encontrada inconsciente y semidesnuda, tendida boca abajo en el suelo cerca de un arbusto en 94th Avenue y 214th Street en Queens Village el 12 de octubre, según The New York Post. La policía le dijo al periódico que un transeúnte que tropezó con el cuerpo llamó al 911. No estaba claro de inmediato cuánto tiempo había estado allí.

Según el cartel obtenido por la estación de radio LMFM y otros medios de comunicación irlandeses, la familia McKenna recibió un mensaje de ella el día anterior, alrededor de las 3:11 a. m. del martes 11 de octubre. Ese mensaje decía "Ayuda" y que la batería de su teléfono se agotaba, se lee en el cartel compartido por los medios irlandeses.

También dice que la videovigilancia del miércoles por la mañana muestra a un hombre con una máscara y ropa oscura empujando el cuerpo de McKenna en una tabla de ruedas y, según los informes, arrojándolo en el monte.

El cartel afirma que empujó su cuerpo por cinco cuadras y que se recuperaron otras pruebas en la escena, aunque la policía de Nueva York le dijo al Post que no podía confirmar los detalles del video y el texto informados.

El periódico también dijo que la oficina del médico forense de la ciudad aún tiene que determinar la causa de la muerte de McKenna. Una solicitud por correo electrónico a la oficina para obtener información actualizada sobre la autopsia no fue respondida de inmediato el miércoles.

Un servicio para la joven se llevó a cabo durante el fin de semana en Irlanda, según LMFM.

Cualquier persona que tenga información sobre la identidad del hombre o el caso debe comunicarse con el abogado de la familia, Michael Santangelo, al 914-391-1823 o mgsesq@msn.com. Santangelo no respondió de inmediato a una solicitud de información.

