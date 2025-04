Trump anuncia su segundo respaldo para primarias republicanas en Arizona

PHOENIX — El presidente Donald Trump agregó otro respaldo en las primarias republicanas para la gobernación de Arizona del próximo año, y dijo el lunes que apoyaba al representante estadounidense Andy Biggs, además de su respaldo previamente anunciado a la promotora inmobiliaria Karrin Taylor Robson.

El respaldo de Trump a Robson a fines del año pasado enfureció a algunos de sus principales aliados en el estado, quienes desconfían de sus vínculos de larga data con el establishment empresarial republicano y prefieren a una candidata con raíces profundas en el movimiento de Trump «Hacer que Estados Unidos vuelva a tener grandeza».

Biggs, que fue presidente del grupo de extrema derecha Freedom Caucus de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y expresidente del Senado estatal, ha sido durante mucho tiempo un estrecho aliado de Trump y apoyó sus falsas afirmaciones sobre el robo de las elecciones presidenciales de 2020.

Biggs representa a un distrito rojo intenso que incluye ciudades como Queen Creek y Gilbert, y tiene vínculos con las bases del partido.

Biggs no ha tenido ningún problema en desafiar el liderazgo del partido, como cuando él y otros siete republicanos de la Cámara de Representantes ayudaron a derrocar a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara en 2023.

«Cuando Andy Biggs decidió postularse para gobernador, inesperadamente, tuve un problema: dos candidatos fantásticos, dos personas excelentes, dos campeones maravillosos y, por lo tanto, es un gran honor para mí dar mi respaldo total y total a ambos», dijo Trump el lunes en una publicación en Truth Social Truth.

En una fallida contienda por la gobernación en 2022, Robson se alineó estrechamente con los conservadores de la vieja guardia de Arizona.

Hizo campaña con los republicanos que habían perdido el favor de Trump, incluidos el exgobernador Doug Ducey y el exvicepresidente Mike Pence, mientras que Trump hizo campaña a favor de la expresentadora de noticias de televisión Kari Lake. Lake ganó las primarias del Partido Republicano y perdió ante la actual gobernadora demócrata Katie Hobbs.

Esta vez, Robson ha estado buscando eliminar la luz del día entre ella y el presidente, abrazando con entusiasmo sus políticas y promocionándose a sí misma como la candidata respaldada por Trump.

En respuesta al doble respaldo, Robson expresó su gratitud a Trump por su apoyo.

«Me muero por trabajar en la Oficina del Gobernador como aliada a su agenda conservadora de que Estados Unidos es lo primero», dijo en un comunicado. «¡Adelante!»

Sean Noble, consultor general de la campaña de Biggs, dijo que la campaña está «encantada» por el respaldo, pero también esperaba que fuera para ambos candidatos, dado el apoyo anterior de Trump a Robson.

«Dado que Robson se había apoyado en gran medida en el respaldo como premisa para participar en la contienda, no cabe duda de si debería permanecer en la contienda», dijo.

Trump no es ajeno a los apoyos duales. Desde 2017, ha apoyado a varios candidatos que compiten por el mismo puesto en seis elecciones, incluidos Robson y Biggs, según un análisis de The Associated Press.

En la contienda por el Senado de Estados Unidos de 2022 en Missouri, apoyó a «Eric», el nombre de pila de los dos candidatos republicanos que compiten por la nominación. En 2024 obtuvo un triple respaldo en la contienda por la gobernación de Missouri, cuando Trump respaldó a Jay Ashcroft, Mike Kehoe y Bill Eigel.

La Asociación de Gobernadores Demócratas calificó el doble respaldo como un «duro golpe» para Robson. El ganador de las primarias del Partido Republicano probablemente se enfrente a Hobbs, quien no tiene ningún candidato serio para la nominación demócrata.