Traficantes y migrantes usan vías más peligrosas para entrar a Estados Unidos

A pesar de una disminución de más del 90% en el número de detenciones de migrantes en la frontera desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, las personas siguen intentando llegar a Estados Unidos, y los traficantes las llevan por rutas más peligrosas, según las autoridades y los grupos que ayudan a los migrantes.

En los últimos meses, los traficantes de personas han adoptado otro método para ingresar migrantes al país a través de la frontera sur: los envían solos a través de terrenos inhóspitos mientras los guían de forma remota mediante teléfonos celulares, según declaró a Noticias Telemundo Jesús Vasavilbaso, agente de la Patrulla Fronteriza en Tucson, Arizona.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Un número cada vez mayor de personas son encontradas por las fuerzas del orden en el desierto sin un "coyote" o traficante, explicó. Están deshidratados, vestidos de camuflaje y con trozos de alfombra pegados a las suelas de los zapatos para ocultar sus huellas en la arena. La ropa forma parte de un paquete de cruce que les venden los coyotes, explicó el agente de la Patrulla Fronteriza.

“Si no compras ese kit, no te dejan cruzar. Viene con camuflaje, con esas colchonetas que se ponen debajo de los zapatos, y una mochila con provisiones, ya sea agua, suero intravenoso, tortillas o comida enlatada. Y eso también incluye tu celular”, explicó Vasavilbaso.

Entre febrero y abril, se registraron 24,000 detenciones a lo largo de la frontera suroeste, la mayoría en los sectores de El Paso y el Valle del Río Grande en Texas, el desierto de Arizona y el sector de San Diego en California, según datos federales.

Las nacionalidades de quienes cruzan han cambiado desde el gobierno de Joe Biden, volviendo al patrón histórico liderado por los mexicanos, dada su proximidad geográfica. En abril de 2024 y 2023, los migrantes de México representaron un tercio de todas las detenciones; en abril de este año, representaron el 73%.

“Estamos viendo mexicanos, guatemaltecos, hondureños y, ocasionalmente, personas que no provienen del continente americano. La mayoría de los que nos encontramos ahora son adultos no acompañados. Muy rara vez vemos a una familia. Y hemos visto a dos o tres niños no acompañados”, dijo Vasavilbaso.

Cruzar el desierto y las montañas es en sí mismo muy peligroso, y con el aumento de la seguridad fronteriza —Trump envió 1,500 soldados adicionales para construir barreras, y el gobierno mexicano, bajo amenaza de aranceles, reforzó las patrullas fronterizas con 10,000 miembros de la Guardia Nacional—, los contrabandistas están recurriendo a rutas más remotas y arriesgadas para intentar evadir los controles federales.

“Ya no cruzan por lugares por donde solían cruzar... Ahora mismo estamos viendo que la gente está cruzando por una montaña muy difícil”, declaró a Noticias Telemundo Pedro Ríos, director del programa fronterizo del Comité de Servicio de los Amigos Americanos en San Diego, California.

Ríos se refiere a la Montaña Otay, en el este del condado de San Diego, una zona silvestre de difícil acceso con pasos rocosos y condiciones extremas. El 14 de febrero, en dos incidentes separados, tres migrantes que cruzaban la frontera —una mujer y dos hombres adultos— murieron en la montaña durante una tormenta donde las temperaturas "bajaron a niveles cercanos al punto de congelación", según la Patrulla Fronteriza.

Por otra parte, agentes que respondieron a una llamada de emergencia encontraron a una joven de 16 años con hipotermia, sin comida ni agua, y a dos adultos fallecidos. Uno de ellos era su padre.

El 28 de marzo, dos mujeres mexicanas, una de ellas embarazada, fueron rescatadas de un cañón remoto en la Montaña Otay; no podían caminar debido a lesiones en los tobillos y carecían de comida y agua. Los agentes instalaron una tienda de campaña improvisada para protegerse de las inclemencias del tiempo hasta que fueron evacuadas en helicóptero a la mañana siguiente.

"A medida que vemos más cierres de los cruces fronterizos tradicionales, estos se vuelven mucho más peligrosos", dijo Ríos.

COYOTES EN ARIZONA

En Arizona, los coyotes han regresado a rutas peligrosas en el desierto de Sonora, en zonas como el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, el Territorio Indígena Tohono O'odham, las montañas Baboquivari y alrededor de Sasabe, una aldea remota a menos de una milla de la frontera en el condado de Pima, explicó Vasavilbaso.

“Cuando una persona cruza ese pueblo, tiene que caminar aproximadamente 55 millas para llegar a la siguiente carretera pavimentada. Así que, aunque no es montañosa, es muy peligrosa porque les toma de dos a tres días llegar allí y no pueden llevar suficiente agua ni comida”, explicó.

En verano, las temperaturas en el desierto de Sonora con frecuencia superan los 100 F y, en ocasiones, alcanzan los 110, según el Servicio de Parques Nacionales.

En 2024, rescatistas y autoridades encontraron los restos de 154 migrantes en el desierto de Arizona, según datos de la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima y Humane Borders, que mantiene un sistema de puntos de agua para migrantes en el desierto de Sonora.

Los restos se descubrieron principalmente en el Área Silvestre de Cabeza Prieta, en el desierto bajo, y en el Territorio Indígena Tohono O'odham.

Conoce aquí los detalles.

En lo que va de 2025, se han encontrado los restos de 40 migrantes en Arizona. Debido a la condición en la que se encontraban, en muchos casos, eran esqueletos, y se presume que la mayoría de los restos pertenecen a personas que cruzaron hace meses o años, declaró el profesor Brad Jones, director de Humane Borders, a Noticias Telemundo.

Y si bien el flujo migratorio por las rutas más conocidas al sur de Tucson se ha desplomado, Jones predice que se desplazará hacia el lado oeste del desierto de Sonora, que es "aún más remoto".

"Es una parte del desierto donde los grupos humanitarios simplemente tienen prohibido entrar. Y con eso quiero decir que gran parte del terreno en la frontera entre Arizona y México, en el extremo oeste de Arizona, pertenece al ejército estadounidense", dijo Jones.

Las consecuencias mortales de este cambio en las rutas migratorias se aclararán con el tiempo, añadió Jones.

"Los migrantes vienen, pero corren mayores riesgos. Y sospecho que en las próximas semanas y meses, comenzaremos a ver más restos recuperados en las zonas más remotas de Arizona", concluyó.

César Ortigoza, fundador del grupo Armadillos, una organización no gubernamental que busca personas desaparecidas a lo largo de la frontera, advirtió que la zona militar de Arizona es una de las más peligrosas para los migrantes.

El Campo de Tiro de la Fuerza Aérea Barry M. Goldwater se encuentra allí. Es un campo de bombardeo activo donde Ortigoza y su grupo encontraron los restos de 12 migrantes, incluyendo restos fragmentados que les hicieron creer que al menos una persona murió a causa de la explosión de una bomba.

CUÁNTO TARDAN EN LLEGAR A UNA CARRETERA

Ortigoza explicó que las rutas que recorren los migrantes a través del desierto requieren entre seis y diez días para llegar a una carretera, donde los esperan los contrabandistas.

Es muy difícil para ellos sobrevivir todo ese tiempo caminando, porque tienen que cargar mucha agua. Creemos que lo máximo que podrían llevar son ocho galones de agua, que se agotarán en dos o tres días”, dijo Ortigoza en una entrevista en la Ciudad de México.

El 21 de mayo, agentes fronterizos interceptaron a un coyote en una zona remota cerca de Lukeville, Arizona, que caminaba por el desierto con cuatro migrantes que habían cruzado la frontera esa mañana: una mujer cubana de 49 años y una mujer uzbeka de 27 años, acompañadas de dos niños pequeños.

“El tráfico ilícito a través de zonas desérticas remotas representa un peligro significativo, especialmente para las familias con niños”, declaró Sean McGoffin, agente jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de Tucson, en un comunicado sobre el caso.

El uso de la tecnología está cambiando la forma en que operan los contrabandistas, ya que ahora prefieren enviar a los migrantes por su cuenta y guiarlos remotamente a través del desierto. “Las organizaciones criminales les venden teléfonos celulares”. Dirigen a la gente a través de celulares, dándoles coordenadas por WhatsApp o diciéndoles que marquen un número y luego les dan indicaciones”, dijo Vasavilbaso.

“Cuando empecé como agente de la Patrulla Fronteriza hace 16 años, siempre veíamos gente cruzando con un coyote. Ahora que mucha gente lleva celulares, se les deja solos. El peligro es que no conocen el terreno, así que tienen que depender de la señal del celular para poder hacer la llamada y también para entender las instrucciones que les dan los coyotes”, dijo.

Migrantes temen redadas en próximos partidos de la FIFA

El 27 de febrero, agentes detuvieron a tres migrantes que habían cruzado la frontera sin permiso en un rancho cerca de Carrizo Springs, Texas. Llevaban alfombras en las suelas de los zapatos, una práctica nueva entre los traficantes, explicó Vasavilbaso. Los traficantes les pegan trozos de alfombra a las suelas de los zapatos para que no dejen rastros en el desierto que los agentes fronterizos puedan rastrear.

“No te voy a mentir”. Es un poco más difícil cuando traen esas alfombras”, aunque dijo que no era imposible seguirlas. Sin embargo, esta táctica también es “un arma de doble filo”, según Vasavilbaso, porque cuando los migrantes se pierden y llaman a los servicios de emergencia para pedir ayuda, se vuelve más difícil localizarlos porque no hay rastro que los agentes puedan seguir.

“Es un poco tarde para que podamos brindarles la ayuda que necesitan”, dijo.

Vasavilbaso culpó a los grupos criminales por el peligro que enfrentan los migrantes al viajar por estas inhóspitas rutas fronterizas: “Si cruzan por una zona más peligrosa, es porque los coyotes los llevan por esos lugares. Esas personas no eligieron cruzar por ahí”. Un negocio lucrativo que persiste

El desierto no es la única trampa mortal para los migrantes que siguen cruzando ilegalmente. La presencia de autoridades en carreteras y ciudades fronterizas ha llevado a los traficantes a tomar decisiones arriesgadas y abandonar a los migrantes a su suerte, independientemente de las condiciones, según las autoridades.

El 28 de marzo, dos migrantes guatemaltecos, entre ellos un niño de 14 años, se ahogaron cerca de Elsa, Texas, después de que el traficante que los transportaba en una camioneta se metiera en un canal mientras era perseguido por las autoridades. Las víctimas habían cruzado el Río Grande con un grupo de otras 11 personas antes.

La madre del niño fallecido, Juana Verónica Macario-Chan, quien también se encontraba en el vehículo, declaró a las autoridades que había acordado pagar $16,000 para ser trasladada con sus dos hijos a Los Ángeles, California, según documentos judiciales.

A pesar de las restricciones impuestas por el gobierno de Trump, el tráfico de personas sigue siendo un negocio lucrativo para las organizaciones criminales, que siguen cobrando por transportar personas a territorio estadounidense o simplemente por permiso para cruzar la frontera, afirmó Vasavilbaso.

“Las organizaciones criminales controlan la frontera del lado mexicano, y nadie cruza sin su permiso”, añadió.

El 9 de mayo, tras una persecución por las carreteras de Laredo, Texas, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a cuatro migrantes mexicanos que habían cruzado el río, así como al coyote que los había subido a un vehículo.

Uno de los migrantes, Omar Osiel Ruiz Gómez, declaró a los agentes fronterizos que había pagado $7,000 para cruzar y viajar a Houston. Los cuatro migrantes fueron puestos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza. El coyote que los transportó, Humberto García, enfrenta cargos por traer y transportar migrantes indocumentados a Estados Unidos. Se declaró inocente, según documentos judiciales.

El 22 de mayo, agentes arrestaron a otros tres migrantes —dos mexicanos y un hondureño— que cruzaron el Río Grande en McAllen. Uno de ellos admitió haber pagado $2,500 por el permiso para cruzar. Los tres portaban brazaletes que indicaban haber pagado al cártel, según informó el teniente Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

En otro caso, un joven de 15 años de Reynosa, México, arrestado el 21 de mayo en el condado de Hidalgo, Texas, mientras guiaba a un grupo de migrantes a cruzar el río, declaró a la policía que la organización que lo reclutó le pagó $150 por cada persona que logró cruzar. También explicó que los grupos criminales utilizan coordenadas geográficas y mensajes encriptados para coordinar los viajes.

El joven enfrenta cargos de tráfico de personas y se encuentra recluido en un centro de detención juvenil local a la espera de la decisión de un juez sobre su caso, declaró el teniente Olivarez a Noticias Telemundo.

A pesar del aumento de la seguridad fronteriza y las políticas migratorias restrictivas de la administración Trump, Vasavilbaso reconoció que es "imposible" detener el cruce de inmigrantes indocumentados por la frontera sur de Estados Unidos.

"Desde que existe el hombre, ha habido personas que migran. La humanidad siempre buscará una vida mejor; creo que es imposible detenerlo, pero podemos controlar la migración", afirmó.

También lanzó una advertencia a quienes consideren cruzar la frontera sin papeles: "No se arriesguen, ya que es peligroso, y la posibilidad de ser detectado, detenido y devuelto a su país es mayor que nunca".

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.