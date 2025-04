Perro que salvó a niño desaparecido recibe regalos

El perro que guió a un niño de 2 años a un lugar seguro tras pasar una noche solo en la naturaleza de Arizona la semana pasada está siendo elogiado por su heroísmo con una avalancha de regalos de desconocidos.

Scotty Dunton, dueño de Buford, un perro de los Pirineos Anatolianos de 6 años, comentó que los regalos han estado llegando a su puerta desde el rescate de Boden Allen.

"Juguetes, juguetes para masticar, golosinas, de todo, un poco de todo", declaró Dunton a KPNX, afiliada de NBC desde Mesa.

Dunton agregó que ha recibido noticias de personas de todo el mundo desde la misión de rescate de su perro y que Buford ahora es miembro honorario del Equipo de Búsqueda y Rescate del Condado de Yavapai.

El equipo incluso le regaló un chaleco.

Boden se alejó de la casa de su familia en Seligman el 14 de abril. Su padre, Cory Allen, dijo que estaba trabajando en el techo mientras su esposa, Sarah Allen, atendía a su hijo de 1 año, según informó previamente KPNX.

La pareja llamó a sus familiares para pedir ayuda en la búsqueda del niño y finalmente contactaron con la Oficina del Sheriff del Condado de Yavapai. Más de 40 rescatistas y un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública acudieron para ayudar en la búsqueda.

"Ni siquiera sabía cómo procesarlo", declaró Sarah a la cadena de noticias. "Vi su cama vacía en medio de la noche y pensé: 'Esto no es real, no lo es... ¿Cómo es que no está aquí? ¿Cómo es que está solo en la oscuridad?'".

Dunton, un ganadero local, dijo que unas 16 horas después de la desaparición de Boden, encontró al niño en su propiedad. Según KPNX, Buford, el perro, encontró al niño durmiendo bajo un árbol y lo condujo de vuelta al rancho de Dunton, que está a unos 11 kilómetros de la casa de los Allen.

El ganadero declaró previamente a la cadena de noticias que había seguido los pasos del niño y que Buford lo había escoltado durante al menos un kilómetro y medio. Cory declaró al canal de noticias que siente que "Dios envió a ese perro a rescatar a mi hijo".

"Es increíble", añadió Sarah.

El lunes, Boden se reunió con Buford, según informó KPNX. Cory dijo que la vida ha vuelto a la normalidad para su familia y que Boden está "activo" y "explorando constantemente".

