El jurado delibera en el juicio contra Lori Vallow Daybell

PHOENIX — Los miembros del jurado siguen deliberando en el juicio de Arizona contra Lori Vallow Daybell, la mujer de Idaho con creencias religiosas apocalípticas acusada de conspirar para asesinar a su esposo en los suburbios de Phoenix.

El jurado se reunió brevemente el lunes por la tarde y reanudó las deliberaciones el martes.

Durante el juicio que comenzó hace dos semanas, los miembros del jurado escucharon versiones muy diferentes sobre la muerte de Charles Vallow en la casa de Vallow Daybell en 2019.

Los fiscales argumentaron que Vallow Daybell y su hermano, Alex Cox, habían planeado matar a Vallow para que pudiera cobrar dinero de su póliza de seguro de vida y casarse con su entonces novio, Chad Daybell, un autor de Idaho que escribió varias novelas religiosas sobre las profecías y el fin del mundo.

«Lo que vemos es un asesinato muy planificado y premeditado», dijo la fiscal Treena Kay al jurado el lunes en su alegato final.

Vallow Daybell no es abogada, pero decidió defenderse. No llamó a ningún testigo ni presentó ninguna prueba en su defensa, pero dijo en su declaración de apertura y nuevamente el lunes en su alegato final que la muerte de su esposo, que estaba separado, no era un delito.

«Fue una tragedia», dijo el lunes. «No dejes que conviertan la tragedia de mi familia en un crimen».

Vallow Daybell ya cumple tres cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional por matar a sus dos hijos más pequeños y conspirar para asesinar a un rival romántico en Idaho.

En el caso de Arizona, se ha declarado inocente. Si es declarada culpable, podría enfrentarse a otra cadena perpetua.

Cox había dicho que actuó en defensa propia cuando mató a tiros a Vallow. Cox murió cinco meses después por lo que los médicos forenses dijeron que era un coágulo de sangre en sus pulmones, y su versión fue luego cuestionada.

Rachel Smith Scott, de Banner Life Insurance, testificó que Charles Vallow había cambiado la beneficiaria de su póliza de seguro de vida a Kay Woodcock, su hermana, antes de su muerte. Una llamada telefónica grabada, presuntamente realizada por Daybell a Banner Life Insurance en 2019, fue revisada en el tribunal.

Vallow Daybell dijo al comienzo del juicio que Vallow la había perseguido con un bate durante el encuentro y que su hermano le disparó en defensa propia cuando salió de la casa.

Cox esperó 47 minutos antes de llamar al 911 «para preparar la escena» y dejar un murciélago cerca de la cabeza de Vallow, dijo Kay.

Antes de que el jurado comenzara a deliberar, los fiscales compartieron una conversación entre Vallow Daybell y la compañía de seguros de vida. Vallow Daybell creía que era la beneficiaria de la póliza de $1 millón de su esposo, dijo Kay.

En la grabación, se la escucha decir que a Vallow le dispararon y que «fue un accidente».

Vallow Daybell siguió mirando al jurado durante el alegato final de la fiscalía.

La semana pasada, Adam Cox, otro hermano de Vallow Daybell, testificó en nombre de la fiscalía y dijo a los miembros del jurado que no tenía ninguna duda de que sus hermanos estaban detrás de la muerte de Vallow.

Adam Cox dijo que el asesinato de Vallow ocurrió justo antes de que él y Vallow planificaran una intervención para que Vallow Daybell volviera a formar parte de la fe que compartían en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Testificó que antes de la muerte de Vallow, su hermana había dicho a la gente que su esposo ya no vivía y que había un zombi viviendo dentro de su cuerpo.

Cuatro meses antes de morir, Charles Vallow solicitó el divorcio de Vallow Daybell, diciendo que ella se había enamorado de las experiencias cercanas a la muerte y que había afirmado haber vivido numerosas vidas en otros planetas.

Alegó que ella amenazó con arruinarlo financieramente y matarlo. Solicitó una evaluación voluntaria de la salud mental de su esposa.

El juicio por la muerte de Vallow marca el primero de dos juicios penales en Arizona para Vallow Daybell.

Está previsto que vuelva a ser juzgada a principios de junio por conspirar para asesinar a Brandon Boudreaux, el exmarido de la sobrina de Vallow Daybell, Melani Pawlowski.