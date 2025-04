Aerolínea de bajo costo hará vuelos con deportados desde Arizona

La aerolínea de bajo costo Avelo Airlines firmó un acuerdo para realizar vuelos federales de deportación desde Arizona a partir de mayo, según la compañía, cuyo fundador reconoce que la decisión puede ser controvertida.

Andrew Levy, también director ejecutivo de la compañía, afirmó que Avelo llevará a cabo vuelos para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) como parte de un "programa a largo plazo de vuelos chárter" para brindar apoyo a los esfuerzos de deportación de la agencia. La compañía decidió que la medida ayudaría a una expansión y protegería empleos, expresó.

"Estamos conscientes de que este es un tema delicado y complicado", manifestó Levy en un comunicado.

Los vuelos nacionales e internacionales se realizarán en tres aviones Boeing 737-800 y tendrán su base en el Aeropuerto Mesa Gateway, indicó Avelo en un comunicado.

En una oferta de trabajo en línea para la operación en Arizona, Avelo declara que los “vuelos serán tanto nacionales como internacionales en apoyo a las labores de deportación del DHS”, refiriéndose al Departamento de Seguridad Nacional por sus iniciales en inglés.

Tom Cartwright, analista de datos de vuelo para el grupo de defensa Witness at the Border, dijo que no tiene conocimiento de que alguna otra aerolínea comercial haya realizado este tipo de vuelos para el ICE en los últimos cinco años que ha estado rastreando vuelos.

Calificó la decisión de Avelo como "inusual", tomando en cuenta que este tipo de vuelos suelen quedar en manos de compañías chárter de las que el público probablemente no ha oído hablar.

"Hoy pueden realizar un vuelo con todos los migrantes o vuelos de deportación y mañana pueden llevar a los aficionados al torneo Masters de golf", comentó. "No venden boletos de manera minorista como lo hace Avelo".

En New Haven, Connecticut, donde Avelo opera desde el Aeropuerto Tweed New Haven, el alcalde, el demócrata Justin Elicker, dijo que se comunicó con Levy durante el fin de semana y le expresó su oposición al acuerdo, además de que le pidió que reconsidere.

"La decisión de Avelo Airlines de alquilar vuelos de deportación desde el Aeropuerto Mesa Gateway en Arizona es sumamente decepcionante y perturbadora. Para una compañía que se promueve como 'la aerolínea local de New Haven', esta decisión comercial es contraria a los valores de New Haven", afirmó Elicker en un comunicado.

"Viajar debería ser sobre unir a las personas, no separar familias", añadió.

La coalición New Haven Immigrants, dedicada a la defensa de los derechos de los inmigrantes hizo un llamado a la población para firmar una petición en línea en la que se promete boicotear a la aerolínea.

El ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.