Aprueban en Arizona proyectos de ley que crearían la primera reserva estatal de bitcoins en EEUU

La legislatura estatal de Arizona aprobó el lunes un par de proyectos de ley que podrían allanar el camino para la creación de la primera reserva estatal de Bitcoin del país.

El destino de estos proyectos de ley, que imitan las medidas del presidente Donald Trump a nivel nacional, está ahora en manos de la gobernadora demócrata Katie Hobbs.

Ambos proyectos de ley, impulsados ​​por republicanos y aprobados mayoritariamente por partidos en la Cámara de Representantes y el Senado estatales, permitirían al estado invertir hasta el 10% de sus fondos públicos en activos digitales como Bitcoin.

Según una auditoría de 2023, Arizona posee más de $30,000 millones en activos administrados por el estado.

Si Hobbs los promulga, Arizona se convertirá en el primer estado del país en tener su propia reserva de criptomonedas. Si Hobbs ejerce su poder de veto sobre los proyectos de ley, estos estarán condenados al fracaso.

NBC News contactó a la oficina de Hobbs para obtener comentarios sobre cómo planea proceder con los proyectos de ley. Un portavoz declinó hacer comentarios.

La senadora estatal republicana Wendy Rogers, quien patrocinó una de las leyes, afirmó que a la gobernadora le conviene promulgarla. "Las criptomonedas y el bitcóin tienen una gran afición a nivel nacional y en Arizona. Son tremendamente populares entre los jóvenes y los independientes", declaró Rogers, y añadió: "Espero que la firme, porque puede atribuirse el mérito y le dará una buena imagen".

La aprobación de estos proyectos de ley en la legislatura estatal de Arizona se produce tras el anuncio del presidente Donald Trump de una "reserva estratégica de criptomonedas" en marzo.

Sin embargo, el anuncio de Trump incomodó a algunos partidarios de las criptomonedas después de que el presidente publicara en sus redes sociales que la reserva incluirá criptomonedas menos conocidas, además del bitcóin, que son más propensas a la volatilidad.

Barrett Marson, consultor político republicano con sede en Phoenix, afirmó que los miembros republicanos de la legislatura estatal de Arizona están siguiendo el ejemplo del presidente.

"Los republicanos de Arizona están al tanto de lo que hace Trump y siempre encuentran la manera de replicarlo aquí en el estado", declaró Marson.

Marson no está seguro de si Hobbs promulgará o vetará los proyectos de ley, pero cree que la naturaleza volátil de las criptomonedas probablemente se esté considerando. "La gobernadora Hobbs, sin duda, considerará la volatilidad del bitcoin al decidir si promulga o veta esta iniciativa", afirmó Marson.

Pero a Rogers no le preocupa. "No me preocupa la volatilidad del bitcoin, simplemente porque si se amplían los gráficos, siempre aumenta de valor", afirmó Rogers, antes de argumentar que el bitcoin es una "cobertura contra la inflación".

"No puedo hablar por las demás criptomonedas, ya que deben analizarse individualmente", añadió.

