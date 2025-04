Acusada de matar a su cuarto esposo se representa a sí misma

Lori Vallow Daybell, la "mamá del día del juicio final" que está en juicio en Phoenix por la muerte de su cuarto esposo, tuvo un intercambio tenso con la mujer que salió en una cita con él la noche antes de que fuera asesinado.

Vallow Daybell, quien se representa a sí misma en el juicio, interrogó a la mujer, Nancy Jo Hancock, el miércoles, haciendo ocasionales comentarios sarcásticos mientras Hancock discutía su breve relación con Charles Vallow.

La fiscalía objetó varias veces y acusó a Vallow Daybell de ser argumentativa y hacer preguntas irrelevantes.

En un momento, el juez pidió un descanso y preguntó a Vallow Daybell si quería continuar interrogando a Hancock sobre la naturaleza de sus mensajes de texto con Charles Vallow.

Hancock, de 61 años, testificó que conoció a Charles Vallow a principios de julio de 2019 en un sitio de citas para miembros de su iglesia.

La pareja se envió mensajes de texto y habló por teléfono durante varios días antes de encontrarse en persona para cenar el 10 de julio de 2019, el día antes de su muerte.

Hancock le dijo a la fiscal Treena Kay que intercambiaron "cientos" de mensajes de texto y que hablaban por teléfono durante horas.

Charles Vallow le dijo a Hancock que estaba en proceso de divorcio, testificó, y habló "mucho" sobre Vallow Daybell y los problemas que supuestamente estaban teniendo.

Durante esta jornada en la corte, Vallow Daybell hizo su contrainterrogatorio y preguntó sobre el plazo para procesar la escena del crimen.

Ella dijo que Charles Vallow había expresado "preocupaciones por su seguridad" y compartió que había cambiado el beneficiario de su póliza de seguro de vida de $1 millón a su hermana.

Hancock dijo que tenía la impresión de que el matrimonio de Charles Vallow había estado teniendo problemas durante "varios meses", pero se intensificó a principios de 2019.

Hancock añadió que Charles Vallow tenía "mucho caos a su alrededor", pero siguió hablando con él porque era "muy encantador, amable, divertido y muy inteligente". "Parecía bastante increíble", le dijo a Kay.

Hancock continuó diciendo que en la cena, Charles Vallow estaba emocionado por ver a su hijo, Joshua "JJ" Vallow, a la mañana siguiente para llevarlo a la escuela. Hancock testificó que ella y Charles Vallow se suponía que iban a encontrarse el día en que fue asesinado, pero nunca supo de él.

No fue hasta meses después cuando estaba viendo las noticias que vio una historia sobre su muerte, le dijo al tribunal.

Vallow Daybell comenzó su línea de interrogatorio preguntando a Hancock si alguna vez verificó las afirmaciones de Charles Vallow de que estaba pasando por un divorcio. "No, no intenté verificar eso", respondió Hancock.

"¿Habrías salido en una cita con él si hubiera dicho que estaba casado?" Vallow Daybell preguntó, diciéndole a Hancock que no estaban en proceso de divorcio.

"Um, si me hubiera dado cuenta de lo casado que todavía estaba, tal vez no", dijo Hancock. "Pero solo me reuní para cenar. No estaba durmiendo con él ni nada." "¿Sales en citas con hombres casados?" Vallow Daybell replicó.

La fiscalía objetó y dijo que Vallow Daybell estaba siendo argumentativa.

El juez sostuvo la objeción. "Su señoría, ¿no tengo derecho a interrogar a este testigo por lo que ya ha testificado?" Vallow Daybell preguntó. El juez le dijo que tenía permitido interrogar a Hancock.

"Entonces, ¿saliste en una cita con un hombre casado?" Vallow Daybell dijo, volviendo su atención a Hancock.

"Salí en una cita con Charles", dijo Hancock. "Sabía que su divorcio no era final." "Su divorcio no había comenzado", dijo Vallow Daybell. "Está bien", respondió Hancock.

La fiscalía objetó de nuevo después de que Vallow Daybell preguntó si Charles Vallow respondió a un mensaje de texto de Hancock preguntando si era un buen besador. La fiscal Kay dijo que la pregunta de Vallow Daybell era irrelevante. El juez coincidió.

En un momento, Vallow Daybell preguntó a Hancock si ella y Charles Vallow pasaron su cita hablando sobre ella. "¿Entonces pasaron toda su cita conociéndose y hablando sobre mí?" Vallow Daybell preguntó. "No te halagues. No, no pasamos todo el tiempo hablando sobre ti", replicó Hancock.

Vallow Daybell también interrogó a Hancock sobre si Charles Vallow alguna vez se había sincerado sobre su relación conflictiva con la hija de Vallow Daybell, Tylee Ryan.

Vallow Daybell recibió múltiples cadenas perpetuas en 2023 por los asesinatos de Tylee, Joshua y su rival romántico. Hancock dijo que no recordaba haber tenido esa conversación. "Estoy segura de que no", murmuró Vallow Daybell.

La fiscalía objetó que Vallow Daybell hiciera comentarios al margen. El juez coincidió.

Luego, Vallow Daybell volvió a cuestionar la cita de Hancock con Charles Vallow. Le preguntó a Hancock si era común que los hombres hablaran sobre sus "supuestas ex esposas" en las citas. "En realidad es muy común", dijo Hancock. "¿De verdad?" Vallow Daybell dijo. "Interesante."

La fiscal Kay objetó de nuevo que Vallow Daybell hiciera comentarios después de su interrogatorio. "Lo siento, su señoría. No lo volveré a hacer", dijo Vallow Daybell. "Por favor, pare", dijo el juez.

