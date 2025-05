La acusan de inventar un embarazo con estrella de “The Bachelor”

Una mujer de Arizona mintió sobre su embarazo de Clayton Echard, protagonista de la temporada 26 de "The Bachelor", utilizando una ecografía falsa e inventando un video del embarazo para hacer esa afirmación falsa, informaron las autoridades el martes.

Laura Michelle Owens, residente de Scottsdale de 34 años, enfrenta una acusación formal de siete cargos derivada de su presunto falso testimonio de estar embarazada de Echard, según la fiscalía.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Entre mayo de 2023 y junio de 2024, "Owens alteró una ecografía, inventó un video del embarazo y mintió varias veces bajo juramento", según un comunicado de la Fiscalía del Condado de Maricopa.

Owens "inicialmente presentó una demanda solicitando la manutención de Echard, pero luego retiró su demanda, argumentando que había sufrido un aborto espontáneo", dijeron los fiscales.

Owens, hija del famoso locutor de radio Ronn Owens, no pudo ser contactada de inmediato para obtener comentarios el miércoles. Echard, la estrella de la temporada 26 de "The Bachelor's", no pudo contener su alegría en un comunicado en video que publicó el martes.

"Esta pesadilla ha terminado", dijo. "Estoy listo para no tener que pensar más en esto. Quiero agradecer a Rachel Mitchell (la fiscal del condado de Maricopa) y a los investigadores por hacer justicia. Quiero agradecer a mis abogados. Han sido increíbles apoyándome".

La temporada de Echard en "The Bachelor" se emitió por ABC en 2022 y terminó con el exjugador de fútbol americano de la Universidad de Missouri cambiando drásticamente de rumbo.

Eligió a la enfermera Gabby Windey y a la instructora de vuelo Rachel Recchia para la final, pero cambió de opinión y se dedicó a Susie Evans, quien ya había dejado el show.

Echard y Evans mantuvieron una relación sentimental hasta que rompieron en otoño de 2022.

Echard dijo que la batalla legal con Owens duró dos años dolorosos.

"Me he quitado un gran peso de encima", dijo el martes.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.