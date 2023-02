“Ser travesti te da muchísimo poder”: Dagoberto y su mensaje sin prejuicios ni estereotipos

ARIZONA- La mayoría de las veces el artista triunfa a través de sus personajes, trabaja en solitario y entre lo real y la conciencia crítica. Para Dagoberto Bailon, este es su mejor momento. A sus 37 años se identifica como un hombre queer y en entrevista con Telemundo Arizona comparte lo que hace para concientizar sobre los derechos de la comunidad LGBTQ inmigrante.

“Lo sabía desde siempre, pero decidí salir del closet en el 2011, como persona inmigrante y persona LGBT era importante encontrar un lugar donde encajar”, explica.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

En búsqueda de esa comunidad donde se sintiera recibido, Dagoberto comenzó la defensa de los derechos de inmigrantes y la comunidad LGBTQ junto con la organización Trans-Queer Pueblo, la cual se enfoca en la justicia social.

“Para crear un espacio aquí en Phoenix para personas indocumentadas o sin estatus, pero también un espacio en el que pudiéramos empujar el trabajo LGBT y nuestros derechos como persona”.

Como activista, Dagoberto también encontró un escape creativo en el que puede transformarse en su alter ego (o el otro yo) a través del travestismo conocido popularmente en inglés como “drag”.

Entre un arcoíris de sombras y horas dibujando en su rostro es que Dagoberto conecta con su feminidad y sus raíces indígenas mexicanas las cuales reconocen más de dos géneros. Mira aquí la segunda parte del reportaje.

Dagoberto es un hombre que se identifica como gay y usa su plataforma para abogar por la comunidad LGBTQ.

“Fue en realidad un crecimiento para entender más mi identidad, porque creo que tenía miedo a ser afeminado por las burlas o lo que decía mi familia o la gente”, añade.

En el valle es conocido por sus presentaciones en clubs nocturnos, que van más allá de entretener a la audiencia. Dagoberto asegura que su show busca crear conciencia sobre lo que es ser una persona indocumentada y parte de la comunidad LGBTQ.

“Cuando empecé a dar show las personas que hablan inglés no sabían la realidad de personas indocumentadas, y al hablar inglés podía comunicar lo que ellos estaban pensando o que su realidad no era correcta y en español para mí fue importante el comunicar que soy un hombre queer, o gay que no se identifica como trans y empezar a generar esa conversación para que nos movemos juntos”.

“Este trabajo de show travesti la verdad es super político que ha llegado a la legislatura de Arizona para limitar nuestra expresión y esta libertad de ser porque entre más somos podemos demandar más".