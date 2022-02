“No pienso renunciar”, responde Allister Adel a fiscales que pidieron dejara su cargo

ARIZONA- Allister Adel, fiscal de condado Maricopa respondió a través de un comunicado a los cinco abogados que enviaron una carta a la Junta de Supervisores y el Colegio de Abogados de Arizona donde exigían su renuncia al cargo.

“Como se ha informado en los medios, cinco abogados de mi oficina han presentado una carta pidiéndome que renuncie. Si bien respeto su opinión, discrepo vehementemente con la caracterización que se hace de mí en esta carta y no tengo planes de renunciar".

La Fiscal fue ingresada a un hospital el martes por la noche.

La carta enviada el 14 de febrero por los jefes de cinco divisiones penales de la oficina decía que Adel cuestionaba su capacidad para hacer su trabajo al estar rara vez en la oficina, mostrar signos de estar ebria durante las llamadas telefónicas y no brindar liderazgo.

"Me siento honrado de haber sido debidamente elegido Fiscal del Condado y continuaré desempeñando mis funciones como fui elegida", añadió Adel.

El 30 de noviembre de 2021, algunos integrantes de la fiscalía y el jefe adjunto se reunieron con Adel para analizar sus preocupaciones y afirmaron que "habías estado bebiendo después de salir de un centro de tratamiento". La carta mencionaba que su vida personal no es asunto de ellos por lo general, pero se convierte en asunto de ellos cuando afecta el trabajo que está haciendo. Para ellos, Adel admitió en esa reunión que había recaído un par de veces y acordó continuar el tratamiento y no hacer ningún negocio mientras estaba incapacitada. También le pidieron a Adel que estuviera en la oficina con más frecuencia, a lo que supuestamente accedió, pero no lo hizo.

En noviembre de 2020, cuando fue electa, Adel se sometió a una cirugía de emergencia la noche de las elecciones por una hemorragia cerebral después de una caída.

Después, regresó a tiempo completo la primavera siguiente, pero en agosto fue a rehabilitación por abuso de alcohol, un trastorno alimentario y otros problemas. En septiembre, confirmó que estaba trabajando de forma remota desde un centro de tratamiento fuera del estado.