“Me arrepiento de no haberme vacunado”: testimonio de sobreviviente de COVID-19

ARIZONA- El caso de Raúl Molina es el de miles en Arizona que se han contagiado de coronavirus, pero de los muy pocos que superaron la enfermedad.

En entrevista con Telemundo Arizona, Molina, relata cómo se arrepiente de no haber recibido la vacuna contra el COVID-19 después de estar al borde de la muerte y aunque sobrevivió ahora está enfrentando las secuelas.

Con ayuda de un maquina que le provee oxigenación, Molina, de 49 años asegura que era una de esas personas que se negaba a recibir la vacuna, cayó en el hospital y se enfrentó con la muerte octubre pasado.

El padre de tres hijas relata que estuvo 32 días en el hospital.

“Estaba en duda en que me iba a pasar que iba a suceder … había momentos que no sabía si me iba a salir de ahí”.

Y añade: “Me arrepiento de no haberme vacunado porque no nada más me enferme yo, pero puse en riesgo la vida de mi familia”.

Como consecuencia del contagio, Raúl dice tener problemas para respirar, tuvo que aprender a caminar de nuevo y bajo 67 libras. Ahora, comparte que su lucha en el hospital lo ayudó a reflexionar y reconocer que expuso a su familia a un peligro.

Tal como es el caso del señor Raúl, existe un aproximado de más de 2 millones de personas que todavía no han recibido vacuna alguna en el estado, En total más de 1, 700,000 mil casos de COVID-19 desde que inicio la pandemia y más de 25 mil muertes, de acuerdo con cifras del departamento de servicios de salud pública de Arizona.