Kate Gallego, alcaldesa de Phoenix confirma que dio positivo a COVID-19

PHOENIX - La alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, anunció este viernes que dio positivo a COVID-19, pero que no presentaba síntomas.

"He recibido ambas dosis de la vacuna y un refuerzo, pero he dado positivo por el virus", dijo en un comunicado. "Me siento bien y no tengo síntomas", añadió.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Gallego dijo que sigue las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para las personas que dan positivo en la prueba.

“Permanezco en estrecho contacto electrónico con mi personal para asegurar que mi trabajo en nombre de la gente de Phoenix continúe sin interrupciones”.

La variante ómicron de COVID-19, que ahora representa la mayoría de los casos de la nación, es altamente contagiosa y causa más infecciones entre las personas vacunadas que las variantes anteriores.

El Departamento de Servicios de Salud de Arizona informó 14,888 nuevos casos, el segundo reporte diario más grande de la pandemia, y 30 muertes este viernes, lo que sitúa las cifras totales en el estado en 1,445,129 infecciones y 24,616 muertes.