AP: EEUU detiene vuelos con afganos evacuados por sarampión

WASHINGTON - Estados Unidos ha detenido todos los vuelos de evacuados afganos desde dos bases aéreas de ultramar tras detectar un brote limitado de sarampión, un obstáculo que según funcionarios estadounidenses afectará gravemente las operaciones de evacuación.

La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos tomó la decisión de detener los vuelos desde las bases estadounidenses en Alemania y Qatar por recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, de acuerdo con un documento del gobierno federal visto por The Associated Press. El documento indicaba “cuestiones de salud” no especificadas.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la suspensión temporal derivó del hallazgo de cuatro casos de sarampión entre los llegados a Estados Unidos.

Estados Unidos ha estado realizando exámenes médicos y otros trámites a los evacuados en esas dos grandes bases y en otras adonde los llevan desde Afganistán.

La interrupción de los vuelos es un problema para Estados Unidos en parte porque muchos de los evacuados se encuentran en la base de Ramstein desde hace más de 10 días, el límite que fijó Alemania para permitir que se use su territorio como lugar de tránsito.

El documento al que tuvo acceso AP dice que la interrupción “impactará gravemente” las operaciones en la base y “afectará de manera adversa” a los casi 10,000 evacuados en Ramstein, muchos de los cuales se encuentran allí desde hace más de 10 días y muestran señales de fatiga.