Ducey utiliza fondo de $ 95 millones en ayuda para el COVID-19 en aumento a sueldo de oficiales

PHOENIX- El gobernador de Arizona, Doug Ducey, discretamente utilizó $95 millones en fondos federales destinados en el alivio del coronavirus en noviembre para aumentar los salarios de los policías estatales, los guardias de prisiones y los trabajadores en varios otros departamentos estatales considerados esenciales.

La oficina del gobernador no anunció que estaba usando efectivo de la Ley del Plan de Rescate del presidente Joe Biden para proporcionar aumentos salariales del 20 % a los oficiales penitenciarios del estado, aumentos del 15 % a los policías estatales y aumentos del 10 % a los trabajadores de los departamentos de seguridad para el menor, seguridad económica, correccionales juveniles, transporte y servicios de salud.

Lo que debes saber El Departamento de Correccionales, Rehabilitación y Reingreso del estado y el Departamento de Seguridad Pública han estado luchando para contratar y retener oficiales, en parte debido a los salarios bajos o poco competitivos.

Ducey busca un aumento permanente del 15 % para los policías estatales, el 20 % para los empleados de correccionales para adultos y jóvenes y aumentos salariales para varias otras agencias que totalizan casi $250 millones al año.

Jeffrey Hawkins, presidente de la Asociación de Policías del Estado de Arizona, dijo que el pago de la prima es muy necesario en la agencia que no solo patrulla las carreteras estatales, sino que también investiga, dirige un laboratorio criminalístico y realiza muchos otros trabajos policiales. La agencia tiene 448 vacantes de casi 2,300 puestos aprobados y Ducey quiere gastar $31 millones al año solo en aumentos del DPS, según la oficina del gobernador.

La oficina de Ducey emite comunicados de prensa de manera rutinaria cuando asigna efectivo del fondo de ayuda por el COVID-19 que controla, pero eso no se hizo esta vez.

The Associated Press se enteró del uso del dinero cuando el Comité Conjunto de Presupuesto Legislativo publicó un informe actualizado sobre el uso que hizo el gobernador de los fondos de alivio del virus, que brinda a los legisladores un análisis no partidista de las finanzas estatales.

El pago de la prima comenzó a fluir a 17,291 de los aproximadamente 35,000 trabajadores del estado el 27 de noviembre. El director de presupuesto de Ducey, Matt Gress, informó al presidente republicano del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes sobre su decisión de aprovechar los fondos para el pago de la prima en una carta del 9 de diciembre.

Ducey busca aumentos permanentes similares para los soldados y en otras agencias en la propuesta de presupuesto que publicó el viernes.