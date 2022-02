Denuncian estafa en el valle: varias familias afectadas dan su testimonio

ARIZONA- Entregaban miles de dólares en efectivo, pero los automóviles nunca llegaban. La respuesta, una tragedia en la familia del vendedor. Es el modus operandi que varios residentes del valle denunciaron ante la policía tras ver perdido su dinero.

Telemundo Responde documentó varios casos y testimonios de familias afectadas que han perdido miles de dólares. Para Edna Márquez la respuesta que recibió fue una lista de pretextos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Me explicó el modo de venta que tiene para los carros que era traerlos de Reno, Nevada, tienes que pagar un cierto depósito para que el pague el flete, y una vez que llega el carro le das el resto del dinero”, detalló.

Márquez añadió que los pretexto iban desde que no llegaba el flete hasta que se murió su mamá.

Los entrevistados coincidieron que se trata de Jorge Velarde, Jorge Carlos Velarde o Jorge Carlos Velarde Cruz, los nombres utilizados.

Quienes lo han demandado en Corte y tienen demandas ganadas en su favor, esperan a que las autoridades encuentren a Velarde, tarea a la cual se han unido la policía Phoenix y Mesa.

Para Telemundo Responde este no era un caso nuevo ya que en abril de 2021 se atendió una queja igual contra Velarde y esto es lo que respondió vía telefónica.

“La verdad si tengo un gran problema. Me comprometo yo a pagar, y si es con intereses, a pagarlos. creo que, si le he mentido, la verdad si le he mentido de corazón y me gustaría que si se puede arreglar por lo legal”.

Otro caso es el de Angelica Cabrera y su familia que ordenaron tres vehículos con Velarde, dándole una fuerte cantidad de dinero.

“Entre todos… casi 11 mil dólares”.

Y la historia con ellos se repite, Velarde les dio un sinnúmero de excusas para no entregar los vehículos. Ahora, ninguno de los entrevistados lo puede localizar.

De acuerdo con los entrevistados, Velarde es de Ciudad Obregón, Sonora y posiblemente está viviendo en el área de Mesa. Si sabes su paradero o conoces a otra víctima más, puede contactar a las autoridades.