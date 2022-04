CDC: COVID-19, tercera causa de muerte en EEUU en 2021; cuáles fueron las dos primeras

NUEVA YORK - El COVID-19 mató a más de 415,000 personas en 2021 y contribuyó a la muerte de 45,000 personas más, un aumento del 20 % con respecto al primer año de la pandemia, cuando el virus estuvo involucrado en la muerte de más de 384,000 personas.

Solo las enfermedades cardíacas y el cáncer mataron a más personas que el COVID-19 en 2021, cobrando la vida de unas 693,000 y 604,000 personas, respectivamente, según datos publicados este viernes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los datos de los CDC, basados ​​en los registros de defunción de los residentes de EEUU, de enero a diciembre de 2021, son provisionales y están sujetos a cambios a medida que haya más información.

Las personas de 85 años o más tenían una tasa de mortalidad por COVID-19 más alta que cualquier otro grupo de edad, y más hombres murieron por el virus que mujeres. La tasa de mortalidad fue la más alta para los indios americanos cuando se ajustó por edad y población. Los hispanos, los negros y los habitantes de las islas del Pacífico también tenían tasas de mortalidad más altas por COVID-19 que los blancos. Los asiáticos y los individuos multirraciales tenían las tasas de mortalidad más bajas.

Las lesiones no intencionales fueron la cuarta causa principal de muerte y mataron a más de 219,000 personas.

Aunque EEUU comenzó a implementar las vacunas a principios de 2021, muchas personas no las recibieron y todavía no las han recibido. La variante Delta también barrió la nación en 2021, causando una enfermedad más grave que otras variantes de COVID, según los CDC.

Hasta el jueves, el 34% de la población de EEUU no estaba completamente vacunada y alrededor del 23% de la población no había recibido una sola dosis. El único grupo de edad que aún no es elegible para la vacunación son los niños menores de 5 años.

Las personas no vacunadas de 12 años o más tenían 20 veces más probabilidades de morir por COVID-19 y tres veces más probabilidades de dar positivo por el virus que las personas que habían recibido tres dosis de la vacuna, según los datos presentados en una reunión del comité asesor de los CDC el miércoles.

Más de 987,000 personas han muerto por covid en EEUU desde que comenzó la pandemia, según datos de los CDC. Aunque las muertes por COVID-19 cayeron un 85% desde el pico de la ola invernal de Ómicron, unas 375 personas siguen muriendo todos los días por el virus en promedio, según los datos.

En el escenario optimista, alrededor de 96,000 personas podrían morir de COVID-19 desde marzo de este año hasta marzo de 2023, según el Centro de modelado de escenarios COVID-19, un grupo de científicos de varias universidades e instituciones médicas importantes, incluidas Penn State, Johns Hopkins y el Institutos Nacionales de Salud.

En el escenario más pesimista, 211,000 personas podrían morir a causa del virus durante el próximo año si la inmunidad actual en la población disminuye rápidamente y surge una variante de COVID-19 que es capaz de escapar de la protección inmunológica de las vacunas y las infecciones previas, según los científicos. Los métodos que utiliza el centro de modelado de escenarios de COVID-19 para hacer proyecciones se desarrollaron en consulta con los CDC.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por CNBC.