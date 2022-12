Aumentan cruces irregulares de migrantes en Yuma

ARIZONA- Largas filas de migrantes en busca de asilo forman parte del panorama que vive en el área de Yuma. Ante la llegada masiva, agentes fronterizos en los sectores de Tucson y Yuma, así como abogados de inmigración advierten que las leyes de asilo no cambian con o sin Título 42, norma que llegará a su fin el 21 de diciembre.

De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional, en octubre se reportaron 204,273 detenciones de migrantes, de los cuales 50,000 se realizaron solo en la frontera de Arizona. Sin embargo, los 16,000 que cruzaron en la frontera de Ciudad Juárez en las últimas 48 horas podría indicar un aumento de cruces irregulares.

“El camino es tormentoso al pasar el muro a Estados Unidos… en Estados Unidos vemos un sueño que cada persona tiene. Soy una persona opositora, perdí mi negocio perdí mi hermano”, comenta Jose Pérez, migrante venezolano.

La Patrulla Fronteriza en el sector de Tucson reporta que en los últimos días encontraron varios grupos de migrantes en la frontera de Ajo. Familias de diferentes países en busca de solicitar asilo.

Ante este panorama, abogados de migración advierten que el proceso es tedioso y muy pocos ganan el caso, el resto enfrentará la deportación.

“Dicen que no hay trabajo en su país, vienen por razones económicas, porque las pandillas están muy agresivas ahí, pero no les pasó nada a ellos. Desafortunadamente eso no es razón suficiente para ganar un caso de asilo”, explica Ray Ybarra, abogado de inmigración.

Para grupos pro migrantes el aumento en la llegada de migrantes complica la ayuda, y es que aseguran que son pocas las organizaciones que llegan a dar agua y alimentos.

“Nos estamos esperando con todo lo que la gente nos pueda donar: cobijas, ropa para bebé, tenemos estufas para poderles ofrecer algo caliente, porque las temperaturas están bajando demasiado”, asegura Adriana Carrillo, de la organización S.O.S. Search and Rescue.

Alrededor de 6,000 y 7,000 migrantes llegan a la frontera a diario en medio de una ola de migración masiva. En total, casi 2.8 millones de migrantes cruzaron la frontera en el año fiscal 2022 (que acabó en septiembre), un número que rompió el récord alcanzado en 2021 (más de un millón), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).