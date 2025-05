Día de conciencia sobre los nativos americanos desaparecidos y asesinados

Los pueblos indígenas de toda América del Norte se unen esta semana para exigir respuestas sobre la violencia en sus comunidades, en gran parte contra mujeres y niñas.

En caminatas de oración, clases de defensa personal, marchas y discursos en los capitolios estatales, presionan para una mayor cooperación entre las fuerzas del orden para encontrar a las personas desaparecidas y resolver los homicidios que se encuentran entre los aproximadamente 4,300 casos abiertos por el FBI este año.

Algunos padres afirman que aprovecharán el Día de Concientización sobre las Personas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas, que se celebra el lunes, para asegurar que sus hijos comprendan lo que está en juego.

Muchas jóvenes se cubren la boca con huellas de manos rojas brillantes, prometiendo hablar por quienes han sido silenciados. Según el Departamento de Justicia de EEUU, las mujeres indígenas tienen más del doble de probabilidades de ser víctimas de homicidio que el promedio nacional.

Lo que significa “la conversación” para los pueblos indígenas

Lisa Mulligan, de los potawatomi del condado Forest, lleva este mensaje cuando viaja en motocicleta desde Wisconsin a las manifestaciones en el oeste. Planea darles a sus dos nietas una charla breve a medida que crezcan sobre lo que, estadísticamente, podrían encontrar en sus vidas.

Les advertirá que su padre fue asesinado y que otro familiar fue víctima de trata de personas.

“Por eso me opongo”, dijo Milligan. “No quiero que le pase a nadie más”.

Christina Castro, de Taos Pueblo, Nuevo México, tiene una hija de 12 años. Joylana Begay-Kroupa, ciudadana de la Nación Navajo, tiene un hijo de 10 años. También han compartido momentos de angustia con la esperanza de proteger a sus hijos y promover un cambio.

“Los pueblos indígenas no podemos darnos el lujo de no hablar con nuestras hijas sobre la violencia contra las niñas. He tenido que hablar con mi hija desde que nació sobre la autonomía corporal”, dijo Castro, cofundadora de la organización de defensa 3 Sisters Collective en Santa Fe, Nuevo México.

El colectivo organizó discursos en el Capitolio de Nuevo México el domingo y la proyección de parte del documental “She Cried That Day”, sobre la muerte sin resolver de Dione Thomas, una mujer navajo, en 2015.

Próximamente, se impartirán clases de defensa personal en el colectivo y en el Centro Indígena Phoenix, un centro de servicios sociales para indígenas en la capital de Arizona.

“Siempre me pongo en modo tía. Automáticamente, quieres proteger a tus sobrinos, sobrinas e hijos”, dijo Begay-Kroupa, directora ejecutiva del centro. “Desafortunadamente, en las comunidades indígenas, hemos visto este tipo de sufrimiento una y otra vez”.

Dijo que no se guarda información cuando habla con su hijo pequeño.

“Tenemos familiares que han desaparecido y simplemente no sabemos dónde están”, dijo Begay-Kroupa. “Quiere entender por qué, adónde fueron y qué les pasó”.

Yaretzi Ortega, una joven de 15 años de la Comunidad Indígena del Río Gila que portó la huella roja de la mano el sábado, dijo que los nativos americanos necesitan alzar la voz a diario. Es un mensaje que ella también entendió cuando recibió la charla.

“La gente necesita ser consciente desde una edad temprana porque esto podría sucederles”, dijo Ortega. “La charla es un reconocimiento de cómo las mujeres y los niños nativos americanos a menudo han sido víctimas de violencia. Deben ser conscientes de los riesgos”.

Los hombres indígenas no son inmunes. Donovan Paddock, quien participó en una caminata de concienciación el viernes en Scottsdale, Arizona, dijo que dos de sus tíos fueron asesinados. Su abuelo, Layton Paddock Sr., un locutor de código navajo, fue encontrado muerto meses después de desaparecer en Winslow.

“Mi pasión ahora es ayudar a quienes no pueden encontrar a sus seres queridos”, dijo Paddock.

Años de defensa han dado resultados lentos

Algunas tribus han invitado a equipos federales a realizar simulacros que muestren qué hacer si alguien desaparece.

La implementación completa de las Alertas Indígenas como parte de los sistemas estatales de Alerta Amber requerirá más recursos y coordinación con las 574 tribus reconocidas a nivel federal, afirmó Amber Kanazbah Crotty, delegada del Consejo de la Nación Navajo.

Las alertas tribales se volvieron elegibles para recibir fondos federales recientemente, y las tribus tuvieron que presionar a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) antes de que Apple actualizara sus iPhones para que las aceptaran, añadió Crotty.

Pamela Foster, una mujer navajo, ha sido una firme defensora de la causa desde la demora en la respuesta al secuestro y asesinato de su hija, Ashlynne Mike, en 2016. Varios años después, el 76% de las tribus que respondieron a una encuesta afirmaron participar en las alertas estatales, pero algunos coordinadores estatales afirmaron que aún no contaban con la información de contacto de las tribus.

En abril, la administración Trump anunció un aumento de recursos del FBI a 10 oficinas locales para ayudar a la Unidad de Desaparecidos y Asesinados de la Oficina de Asuntos Indígenas y a la policía tribal a preparar los casos para el enjuiciamiento.

Las recomendaciones “Ni una más” de 2023, encargadas por el Congreso, ya no aparecen en el sitio web del Departamento de Justicia, pero aún pueden consultarse en el Centro Nacional de Recursos para Mujeres Indígenas.

En ellas, la exsecretaria del Interior, Deb Haaland, señaló que más del 84% de los hombres y mujeres indígenas estadounidenses sufren violencia a lo largo de su vida.