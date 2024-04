Se llama educación financiera porque lidiar con el dinero es una habilidad que todos tenemos que aprender en algún momento, y cuanto antes mejor.

Pero una vez que te familiarices con los términos y habilidades financieras, aún puede resultar desalentador comenzar tu viaje hacia el bienestar financiero. Incluso si tienes mucho dinero a tu disposición, es posible que no sepas qué hacer con él, y eso puede causar mucho estrés y emociones que normalmente no ayudan a mejorar la situación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

“Mi primer paso para llegar a donde queremos estar financieramente es que tenemos que liberarnos de esa vergüenza”, le dice a CNBC Make It Tiffany Aliche, una educadora financiera también conocida como “The Budgetnista”.

Aliche pasó por sus propias “travesuras financieras” antes de trazar su propio camino hacia el bienestar financiero y escribir un libro al respecto para ayudar a otros. Estos son los primeros tres pasos que debes seguir para comenzar tu viaje de bienestar financiero.

1. Deshazte de la vergüenza financiera

Todos tienen que comenzar en algún lugar. Algunas personas tienen el privilegio de crecer en familias que les enseñan conocimientos financieros desde una edad temprana, mientras que otras llegan a la edad adulta sin una comprensión sólida de la administración básica del dinero.

No importa en qué etapa de tu travesía te encuentres, sentirte avergonzado por no tener el conocimiento para estar donde quieres estar financieramente no mejorará tu situación.

“La vergüenza protege las soluciones”, dice Aliche. "Si digo 'presupuesto', no estás escuchando [eso], lo único que escuchas es 'Soy malo, estoy equivocado, cometí un error'".

Muchas personas caen en la trampa de pensar que tienen que ser perfectas con el dinero para poder avanzar hacia sus metas financieras. Tratar de seguir un presupuesto súper estricto o una estrategia de pago de deudas al pie de la letra a menudo no funciona porque los humanos son propensos a cometer errores, dicen los expertos financieros.

“Una de las mejores maneras de deshacerse de esa vergüenza es darle voz”, dice Aliche.

Ella recomienda tener un amigo o un ser querido con quien puedas hablar cuando estés estresado o confundido acerca del dinero, porque a menudo descubrirás que ellos también tienen sentimientos similares. Reconocer que no estás solo puede ayudarte a sentirte más capacitado para intentar dar los siguientes pasos en tu viaje.

2. Ten claro tus objetivos económicos y solicita "ayuda específica"

Dado que las finanzas personales giran en torno a ti, necesitas obtener asistencia personalizada para saber cuál debería ser tu próximo movimiento de dinero.

"Identifique con qué está realmente luchando para poder pedir ayuda específica", dice Aliche.

Algunas personas están estresadas por las deudas, a otras les puede preocupar no estar ahorrando suficiente dinero y muchas personas están tratando de descubrir cómo salir del ciclo de vivir cheque a cheque. Cada uno de estos escenarios puede requerir una acción diferente.

Cuatro de cada 10 consumidores dicen que nunca ha tenido un presupuesto, según una encuesta. Una experta en finanzas opina que podría ser porque muchos ven los presupuestos como algo negativo.

Aliche dio el ejemplo de un amigo que la llamó porque le habían concedido $2.5 millones como acuerdo de un litigio legal y no sabía qué hacer a continuación. Ella le preguntó qué quería exactamente del dinero.

″‘Quiero asegurarme de que mi hijo no tenga que preocuparse. Quiero asegurarme de que mis facturas estén pagadas. Quiero asegurarme de estar cómodo'”, dice Aliche que le dijo su amigo.

Ella lo animó a contratar a un planificador financiero certificado que pudiera ayudar a alguien a afrontar la experiencia, a menudo discordante, de tener de repente mucho dinero.

3. Trabaja el plan

Una vez que hayas elaborado el plan que necesitas para lograr tus objetivos, el siguiente paso es ponerlo en práctica.

Todavía puede resultar abrumador, especialmente si estás probando nuevas técnicas o aún tratando de comprender los conceptos monetarios. La mejor manera de seguir el plan es centrarse en las áreas que puedes controlar, dice Aliche.

"Tienes tus niveles de control: los gastos [discrecionales] son los que tienes mayor control, puedes hacer los cambios allí primero", dice. "Las facturas [como las de vivienda y servicios públicos] suelen implicar cambios de vida más importantes".

Es posible que tengas que empezar con algo más pequeño de lo que deseas. Los grandes objetivos financieros, como ahorrar para la jubilación o iniciar un negocio, llevan mucho tiempo, pero el viaje tiene que comenzar en algún lugar.

"Comenzar es fundamental para el movimiento", dice Aliche. "Entonces, si tu gran objetivo... parece tan lejano, tenemos que dividirlo en '¿qué puedo hacer hoy?'"

Como parte de sus esfuerzos del Mes Nacional de la Educación Financiera, CNBC presentará historias durante todo el mes dedicadas a ayudar a las personas a administrar, hacer crecer y proteger su dinero para que puedan vivir verdaderamente con ambición. Asegúrese de continuar leyendo nuestra cobertura completa en CNBC.com/Your-Money o CNBC.com/Espanol.

Y suscríbete a nuestro boletín Dinero 101 de la corresponsal senior de finanzas personales de CNBC, Sharon Epperson. Aprende cómo trazar tu camino hacia la libertad financiera, obtén consejos sobre cómo administrar tu dinero y estrategias para hacer crecer y proteger tu dinero.