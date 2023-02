Esta historia es parte de la serie Make It's Millennial Money de CNBC, que detalla cómo las personas de todo el mundo ganan, gastan y ahorran su dinero.

Durante mucho tiempo, Amber y Jaylyn Bush se mudaron con frecuencia a donde estaba estacionada Jaylyn, una infante de marina. Pero después de unos ocho años, estaban listos para un cambio.

“No sabíamos cuánto tiempo viviríamos en viviendas básicas y en hogares que nunca serían nuestros”, dice Amber, de 30 años, a CNBC Make It. “Quería tener algo que fuera nuestro y que pudiéramos llevar con nosotros sin importar dónde estuviera estacionado”.

Habiendo crecido en una familia militar, Amber estaba acostumbrada a vivir un estilo de vida nómada. Ella vio obtener un RV como una forma de poder ser dueño de su casa mientras tenía la libertad de reubicarse fácilmente en cualquier base de la Marina a la que Jaylyn fuera asignada.

“Siempre fue un sueño para ella”, dice Jaylyn, de 28 años. “Vivir de manera más simple y vivir una vida más mínima y deshacernos de las cosas que realmente no necesitábamos”.

Pero inicialmente, Jaylyn no estaba convencida. El punto que lo convenció: cuánto dinero podrían ahorrar.

“En lugar de $2,600 al mes para una casa que nunca seríamos propietarias, esos $2,600 al mes se destinaron al pago de un camión, el pago de un RV, nuestro sitio de RV donde nos quedamos, y luego el resto se destinaría a ahorrar”, dice Amber.

Comenzaron a ahorrar y, en noviembre de 2019, compraron su primer RV por $26 000 con un pago inicial de $10,000.

Ahora, la pareja gana alrededor de $93,000 al año y viaja por el país en su casa rodante con su hija de 1 año, Journey, y su perro, Louie. Jaylyn recibe una pensión por haber recibido el alta médica de los marines, mientras que Amber trabaja de forma remota como analista de proyectos para una empresa de tecnología.

CAMINO A LA VIDA DE UNA CASA MÓVIL

La pareja se conoció en la escuela secundaria cuando la familia de Amber se mudó a Virginia. En 2012, después de que ambos se graduaron, Amber en 2010 y Jaylyn en 2011, comenzaron a salir y finalmente se casaron en 2013.

Ninguno de los Bush decidió ir a la universidad, aunque Amber asistió a algunas clases de vez en cuando. “Mi familia prácticamente me dijo que si no estaba segura de en qué me quería especializar, era una pérdida de tiempo”, dice.

En lugar de ir a la universidad, Amber se convirtió en niñera de un oficial militar, mientras que Jaylyn se unió a los marines y se desempeñó como instructora de armas en Camp Pendleton en San Onofre, California. Unirse al ejército no era su plan inicial, pero dice que era una forma de cuidarse a sí mismo y a Amber.

La pareja luchó al principio. Vivieron con familiares durante 10 meses hasta que pudieron pagar su propio apartamento.

“Estábamos comiendo en el suelo porque no teníamos muebles”, recuerda Amber. “Estábamos durmiendo en un colchón de aire caliente porque no teníamos dinero para comprar un colchón”.

Cuando se mudaron a su primer RV en noviembre de 2019, se enfrentaron a una nueva serie de desafíos. “Nunca antes nos habíamos alojado en una casa rodante. Estábamos aterrorizados incluso de tirar el tanque o sostener el RV con el camión”, dice Amber. “Era todo un territorio nuevo para nosotros”.

Pero lo entendieron. En enero de 2021, la pareja vendió su primer RV y se actualizó a uno más grande, que costó $58,000, incluido un pago inicial en efectivo de $10,000 con las ganancias de la venta.

Una de las mayores ventajas de vivir en un RV: la libertad de ver el país sin perturbar demasiado el entorno de su hija, dicen Amber y Jaylyn.

Además, Amber dice que recientemente le diagnosticaron TOC, por lo que la vida pequeña le da menos espacio para preocuparse por mantenerse organizada.

CÓMO GASTAN SU DINERO

Así es como Amber y Jaylyn gastaron su dinero en junio de 2022.

• Discrecional: $3,460 para gastos que incluyen viajes, visitas turísticas, ropa, ferretería y pase para el gimnasio

• Alimentos: $2,868 para comestibles y salir a cenar

• Transporte: $1,766 para el pago de su camión y gasolina

• Sitios para vehículos recreativos y estacionamiento: $1,694

• Inversiones: $1,186 pagados en una cuenta de ahorros compartida, una cuenta de ahorros para su hija, una IRA e inversiones en criptomonedas

• Pago del préstamo de RV: $678

• Seguro: $296 para seguro de automóvil, inquilinos, hogar y teléfono

• Servicios públicos: $71 por Wi-Fi, calefacción y propano

• Teléfono: $95

• Suscripciones: $68 para el quiropráctico, almacenamiento en la nube y el dominio de su sitio web

La pareja también dice que han gastado alrededor de $20,000 en reparaciones y mantenimiento desde 2020.

“Después de cinco meses de viaje, se nos pinchó una llanta, se nos voló un eje”, dice Amber. Recientemente, tuvieron que reparar el aire acondicionado en la parte delantera de su RV después de que se rompiera cuando intentaron pasar por debajo de un puente que era demasiado bajo.

Tener un seguro ha sido clave. Remolcar su RV después de que se averió hubiera costado casi $3,300, pero con el seguro, solo tenían que pagar el deducible de $500.

Además, Amber y Jaylyn actualmente tienen alrededor de $4,200 en deudas de tarjetas de crédito, que están tratando de pagar. Combinados, tienen un par de tarjetas de crédito, incluida una tarjeta American Express Platinum, cuya tarifa anual no se aplica a las familias de militares.

En cuanto a los ahorros, la pareja tiene alrededor de $11,200 en una cuenta de ahorros conjunta y $4,000 en una cuenta de ahorros para Journey.

PLANES PARA EL FUTURO

En el futuro, Jaylyn planea trabajar en su fotografía. Inicialmente lo tomó como un pasatiempo, pero ahora quiere ir a la escuela para mejorar sus habilidades y volverse más competitivo.

Amber dice que ganó alrededor de $400 con su blog, "Amber in Wanderland", y espera convertirlo en una mayor fuente de ingresos en el futuro.

Sin embargo, en general, la pareja no planea dejar la vida de RV en el corto plazo.

“Dentro de cinco a 10 años, me veo todavía viajando”, dice Amber. “Estoy tan acostumbrada a vivir un estilo de vida nómada por haberme criado en una familia de militares que realmente disfruto viviendo en la carretera ya que tengo mi casa conmigo”.

“No importa su raza, su estilo de vida, dónde se encuentra financieramente y cosas así, solo haga un plan y podrá vivir la vida que desea vivir”, dice Jaylyn.

Quieren animar a su hija a perseguir sus sueños, sean los que sean.

“Espero transmitirle a Journey el hecho de que ella puede perseguir cualquier cosa que quiera hacer”, dice Amber. “Cualquiera que sea el sueño que tenga, puede hacerlo realidad a través del trabajo duro y la dedicación”.

