Si el presidente electo Donald Trump quiere reducir la inflación a un nivel más tolerable, necesitará ayuda de los costos de la vivienda, un área donde las autoridades federales tienen sólo una influencia limitada.

El informe del índice de precios al consumidor de noviembre contenía noticias mixtas en el frente de la vivienda, que representa un tercio del índice de inflación que se sigue de cerca.

Por un lado, la categoría registró su aumento anual más pequeño desde febrero de 2022. Además, dos componentes clave relacionados con el alquiler dentro de la medida registraron sus ganancias mensuales más pequeñas en más de tres años.

Pero, por otro lado, el aumento anual siguió siendo del 4.7%, un nivel que, excluyendo la era Covid, se vio por última vez a mediados de 1991, cuando la inflación del IPC rondaba el 5%. La vivienda contribuyó alrededor del 40% del aumento mensual en el indicador de precios, según la Oficina de Estadísticas Laborales, más que los costos de los alimentos.

Ahora que la tasa anual del IPC está subiendo hasta el 2.7% (3.3% si se excluyen los alimentos y la energía), no está claro que la inflación esté regresando de manera consistente y convincente al objetivo del 2% de la Reserva Federal, al menos no hasta que la inflación de la vivienda disminuya aún más.

“Se esperaría que con el tiempo comencemos a ver un crecimiento más lento año tras año en los alquileres”, dijo Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS, un servicio de cotización con sede en Maryland que cubre seis estados y Washington, DC. Aunque parece que está llevando mucho tiempo”.

Sigue subiendo pero no tan rápido

De hecho, la inflación de la vivienda ha experimentado un descenso lento y desigual desde que alcanzó su punto máximo en marzo de 2023. Al igual que el IPC general, los componentes de la vivienda siguen aumentando, aunque a un ritmo más lento.

El problema de la vivienda ha sido causado por un ciclo continuo de oferta que supera a la demanda, una condición que comenzó en los primeros días de COVID-19 y que aún no se ha resuelto. La oferta de vivienda en noviembre estuvo aproximadamente un 17% por debajo de su nivel hace cinco años, según Realtor.com.

Los alquileres han sido un foco particular para los responsables de la formulación de políticas, y las noticias allí también han sido mixtas.

El alquiler nacional promedio en octubre se situó en $2,009 dólares al mes, ligeramente menos que en septiembre pero aún un 3.3% más que hace un año, según el sitio del mercado inmobiliario Zillow. Los alquileres en los últimos cuatro años han aumentado alrededor del 30% a nivel nacional.

En cuanto a la vivienda, los costos también siguen aumentando, una condición exacerbada por las altas tasas de interés que la Reserva Federal está tratando de reducir.

Aunque el banco central ha reducido su tasa de endeudamiento de referencia en tres cuartos de punto porcentual desde septiembre, y se espera que reduzca otro cuarto de punto la próxima semana, la tasa hipotecaria típica a 30 años en realidad ha subido casi tanto como lo ha hecho la Reserva Federal. cortado durante el mismo período de tiempo.

Todos los factores convergentes representan una amenaza potencial para Trump, cuyas políticas, como exenciones fiscales y aranceles, según algunos economistas, agravarán el dilema de la inflación.

"Sabemos que algunas de las iniciativas propuestas por el presidente electo son bastante inflacionarias, por lo que creo que las perspectivas de un progreso continuo hacia el 2% son menos seguras de lo que podrían haber sido hace seis meses", dijo Sturtevant. "No me siento obligado por nada en particular que sugiera que abordar el problema de la oferta sea algo que el gobierno federal pueda hacer de manera significativa, ciertamente no en el corto plazo".

Optimismo por ahora

Durante la campaña presidencial, Trump hizo de la desregulación una piedra angular de su plataforma económica, y eso podría extenderse al mercado inmobiliario al abrir terrenos federales para la construcción y, en general, reducir las barreras para los constructores de viviendas. Trump también ha sido un firme defensor de tasas de interés más bajas, aunque la política monetaria está en gran medida fuera de su alcance.

El equipo de transición de Trump no respondió a una solicitud de comentarios.

El ambiente en Wall Street era en general optimista respecto al panorama inmobiliario.

"Es posible que los alquileres finalmente se estén normalizando a niveles consistentes con una inflación del 2%", dijo en una nota el economista del Bank of America Stephen Juneau. Los datos inmobiliarios de noviembre “serán vistos como alentadores en la Reserva Federal”, escribió el economista Krushna Guha, jefe de estrategia del banco central en Evercore ISI.

Aún así, los gastos de vivienda “siguen siendo la principal fuente de precios más altos, y el hecho de que el ritmo de aumento se haya desacelerado no es ningún consuelo”, dijo Robert Frick, economista corporativo de Navy Federal Credit Union.

Eso podría causarle problemas a Trump, quien enfrenta un potencial círculo vicioso que hará que aliviar la carga inmobiliaria sea difícil de resolver.

“No vamos a bajar las tarifas hasta que bajen los costos de la vivienda. Pero la vivienda no puede disminuir hasta que las tarifas sean más bajas”, dijo Sturtevant. "Sabemos que hay algunos comodines de los que quizás no hubiéramos hablado hace dos o tres meses".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jeff Cox para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.