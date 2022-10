CNBC: cómo evitar comprar un auto dañado por inundación tras huracán Ian

What to Know Existe un cálculo de 400,000 autos en circulación que están dañados por inundaciones pasadas.

Las inundaciones pueden destruir los sistemas electrónicos, lubricantes y mecánicos de los vehículos, y esos problemas pueden aparecer en el futuro.

Asegúrate de verificar el historial del automóvil, así como de buscar signos de daños por agua en el propio automóvil.

Si planeas comprar un automóvil usado en los próximos meses, asegúrate de verificar si hay daños por inundación antes de firmar en la línea de puntos.

A raíz de las inundaciones generalizadas en Florida, Carolina del Norte y Carolina del Sur el mes pasado debido al huracán Ian, el sitio web de informes de historial de vehículos Carfax ahora estima que hasta 358,000 automóviles resultaron dañados por las aguas de la inundación. Algunos de estos vehículos terminarán siendo revendidos; ya, 400,000 autos en la carretera están dañados por el agua debido a inundaciones pasadas.

“Las aguas de inundación causan todo tipo de daños ocultos, que pueden surgir meses después”, dijo Teresa Murray, supervisora ​​de consumidores del Fondo de Educación del Grupo de Investigación de Interés Público de EEUU.

“No quiere tener nada que ver con un vehículo inundado, sin importar si se divulga el daño y sin importar las garantías que obtenga del vendedor”, dijo Murray.

LOS AUTOS INUNDADOS SE ESTÁN 'PUDRIENDO DE ADENTRO HACIA AFUERA'

Las inundaciones pueden destruir, a veces lentamente, los sistemas electrónicos, lubricantes y mecánicos de los vehículos. La corrosión eventualmente puede llegar a los componentes electrónicos vitales del automóvil, incluidos los controladores de las bolsas de aire.

“La conclusión de estos vehículos dañados por las inundaciones es que literalmente se están pudriendo de adentro hacia afuera”, dijo Emilie Voss, vocera de Carfax.

“Es posible que se vean bien estéticamente, pero puede haber problemas mecánicos, eléctricos, de seguridad y de salud que aparecerán en el futuro”, dijo Voss.

Los compradores siempre deben consultar el informe del historial del vehículo de un automóvil usado para asegurarse de que saben lo que están comprando, independientemente de cuándo o dónde realicen la compra. Los autos inundados a menudo terminan a la venta en lugares lejos de donde originalmente sufrieron daños.

A través de servicios como Carfax o VINCheck de la Oficina Nacional de Seguros contra Delitos, puede ingresar el número de identificación del vehículo de un automóvil, o VIN, para ver si hay algo en su historial que sea una señal de alerta. Sin embargo, es posible que no puedas averiguarlo todo.

NO TODOS LOS TÍTULOS REFLEJARÁN DAÑOS POR INUNDACIÓN

Esto se debe a que no todos los autos inundados se registran como tales a menos que esté involucrada una compañía de seguros. Cuando una aseguradora recibe un reclamo y el vehículo sufre daño total, lo que significa que las reparaciones costarían más que el valor del automóvil, el título del carro generalmente se cambia para reflejar su estado.

Esos autos arruinados generalmente se venden en subastas de salvamento a depósitos de chatarra y reconstructores de vehículos. Revenderlos a los consumidores puede ser legal si el título revela el daño por inundación.

Pero no todos los propietarios de automóviles presentan un reclamo de seguro. Si no tienen una cobertura integral, la parte del seguro de automóvil en la que se incluyen las inundaciones, generalmente no tienen suerte en lo que respecta a la cobertura.

Esto significa que, sin la participación de la compañía de seguros, es posible que los daños por inundaciones no se registren oficialmente en ninguna parte.

“Si sospecha que un vehículo puede haber sufrido daños por inundaciones, siga adelante”, dijo Murray.

Hay cosas que puedes buscar en un vehículo usado que podrían sugerir daños por inundación, según Carfax:

Un olor a humedad en el interior, que los vendedores a veces tratan de cubrir con un ambientador fuerte.

Tapicería o alfombras que pueden estar sueltas, nuevas, manchadas o que no combinan con el resto del interior

Alfombras húmedas.

Óxido alrededor de las puertas, debajo del tablero, en los pedales o dentro del capó y los pestillos del baúl.

Barro o sedimento en la guantera o debajo de los asientos.

Cables quebradizos debajo del tablero.

Gotas de niebla o humedad en las luces interiores, luces exteriores o panel de instrumentos.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Sarah O'Brien para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.