Las políticas de aranceles del gobierno de Trump podrían elevar las primas de los seguros de automóviles para los conductores, según un nuevo análisis de Insurify. Todo ello en un momento en que los conductores siguen viendo cómo se disparan los gastos en medio de la inflación de la era pandémica.

Un arancel del 25% sobre las importaciones procedentes de Canadá y México — que podría entrar en vigor tan pronto como marzo — aumentaría las primas anuales del seguro de automóviles por un 8% a $2,502, en promedio, a finales de 2025, según Insurify.

Insurify calcula que las primas medias anuales aumentarían un 5% a finales de año, hasta $2,435, sin aranceles a Canadá y México.

Se espera que los aranceles encarezcan los autos y las piezas de automóviles importados de Canadá y México, que son los principales proveedores del mercado estadounidense. Como resultado, las aseguradoras pagan más dinero en siniestros cuando los asegurados sufren accidentes de tráfico, y trasladan ese riesgo financiero a los consumidores a través de primas más elevadas.

"Cuando la gente piensa en aranceles, normalmente piensa en bienes que podrían obtener de otro lugar", dijo Matt Brannon, periodista de datos de Insurify y autor del análisis. "Muchas veces, no pensamos en servicios como los seguros de auto".

Calificó las estimaciones del impacto arancelario como "conservadoras".

Aranceles propuestos por Trump hasta ahora

El gobierno de Trump ha propuesto aranceles en varios frentes durante su primer mes en el poder.

Trump impuso un arancel adicional del 10% a todas las importaciones procedentes de China, a partir del 4 de febrero. Los aranceles generales a Canadá y México también iban a entrar en vigor ese día, antes de que la Casa Blanca los retrasara por un mes.

Según la Asociación Estadounidense de Seguros de Daños a la Propiedad, aproximadamente seis de cada diez piezas de recambio utilizadas en los talleres estadounidenses se importan de México, Canadá y China. Algunos componentes de automóviles cruzan la frontera varias veces antes de su montaje final.

Trump también firmó un amplio plan de aranceles de represalia contra sus socios comerciales a escala mundial, tras una revisión prevista para principios de abril. Firmó una orden para elevar los aranceles sobre el aluminio y el acero al 25%, desde el 10%, y pidió un arancel del 25% sobre automóviles, productos farmacéuticos y semiconductores.

Los economistas no esperan necesariamente que todos los aranceles entren en vigor. Trump puede estar utilizándolos como una herramienta para extraer concesiones de los socios comerciales, dijeron.

"Sin embargo, utilizar los aranceles como herramienta de negociación no significa que no se impongan aranceles", escribieron el viernes los economistas de Bank of America Securities en una nota de investigación. Estos expertos no prevén que se impongan aranceles a Canadá o México.

Sin embargo, si lo hacen, es probable que exacerben las primas ya en alza de los automóviles, las piezas y las primas de seguros, dijeron los expertos.

"Las amenazas de aranceles del 25% en las fronteras norteamericanas — propuestas, ahora aplazadas — perturbarían más de tres décadas de libre comercio en toda Norteamérica y sacudirían todos los rincones del negocio del automóvil, mientras que los aranceles 'recíprocos' propuestos añadirían más presión sobre los precios a una industria automovilística que ya se enfrenta a problemas de asequibilidad", escribió Cox Automotive en un comentario reciente.

Las primas de los seguros de automóviles han subido un 12% en el último año, según el índice de precios al consumo.

Los costos del seguro comenzaron a aumentar rápidamente en 2022 y 2023 a medida que los estadounidenses trabajaban desde casa con menos frecuencia y viajaban al trabajo con más frecuencia, dijo Brannon.

"Mucha más gente salió a la carretera al mismo tiempo, lo que provocó más accidentes", dijo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Greg Iacurci para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.