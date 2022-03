Ponen en venta casa de playa de Betty White en la costa central de California

Cada habitación de la impresionante casa de playa de la costa central de California propiedad de la querida actriz Betty White en Carmel parece invitar a la luz del sol.

¿Qué más esperarías de alguien que iluminó cada habitación en la que entró?

Por primera vez desde que la reverenciada estrella de 'Golden Girls' y su esposo Allen Ludden compraron el terreno junto al mar para la casa en 1978, la propiedad ubicada en 2625 Ribera Road en la pintoresca comunidad de la Costa Central está a la venta.

El precio de venta es de $7.9 millones por la casa de cuatro habitaciones y 3,600 pies cuadrados con vistas invaluables del atardecer desde un acantilado sobre Ribera Beach en Carmel.

White y Ludden compraron el terreno por $170,000 en 1978. El retiro vacacional se terminó tres años después.

“Infundida con una energía efervescente, esta mansión de tres pisos ofrece un desfile de momentos serenos desde terrazas al aire libre, espacios discretos exuberantes con flores y a través de generosas ventanas que muestran la majestuosidad de la tierra que se encuentra con el mar”, afirman elocuentemente Nicole Truszkowski y Zak Freedman sobre la propiedad en poder de Sotheby's International Realty Carmel Brokerage.

Pionera de la televisión, White protagonizó innumerables programas de juegos y comedias de situación como "The Mary Tyler Moore Show" y "The Golden Girls", y finalmente se ganó el apodo de "La primera dama de la televisión". Su carrera abarcó siete décadas y sus muchos galardones incluyen ocho premios Emmy, tres premios SAG y un Grammy. En 1995, fue incluida en el Salón de la Fama de la Televisión.

White, un pilar de la televisión durante más de 60 años, murió el 31 de diciembre a los 99 años. Habría cumplido 100 años el 17 de enero.

