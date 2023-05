Maluma anuncia su nueva gira por EEUU con el show “Don Juan World Tour”

BOGOTÁ - El cantante colombiano Maluma anunció este martes que, luego de un año de ausencia en conciertos, a partir del próximo 31 de agosto se volverá a presentar en 30 ciudades de Estados Unidos con el show "Don Juan World Tour".

"Me siento emocionado de regresar a los escenarios en Estados Unidos este otoño. Me he tomado un año para centrarme en perfeccionar lo que considero el mejor álbum de mi carrera, 'Don Juan'", aseguró Maluma en un comunicado de prensa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

El cantante aseveró además que está impaciente por presentarle a sus seguidores por primera vez las nuevas canciones del álbum, que también estarán acompañadas de sus grandes éxitos en lo que el artista considera que "será la producción de conciertos más ambiciosa hasta la fecha".

Maluma empezará su etapa el 31 de agosto en la ciudad de Sacramento (California) y la concluirá el 4 de noviembre en la ciudad de Miami (Florida).

El colombiano "promete sorprender a los miles de fanáticos" con sus éxitos como "Hawai", "Felices los Cuatro", "Sobrio" y su más reciente canción "Diablo, que chimba" con el cantante puertorriqueño, Anuel AA.

EXPONENTE DEL GÉNERO

Maluma, ganador de un Latin Grammy a mejor álbum y de un Latin Billboards, ha logrado conquistar audiencias masivas alrededor del mundo y se ha convertido en uno de los exponentes más innovadores del reguetón y Colombia.

En marzo, el reguetonero lanzó el video oficial de "La Reina", que enalteció la valentía de 17 mujeres diversas al mostrar las potentes historias de sus protagonistas para convertir el sencillo en una oda a la belleza femenina.

"Para mí, lo más importante de esta canción era que el protagonista no fuera yo, sino que realmente fueran ellas y todas las mujeres en el mundo entero que se van a sentir identificadas", expresó en ese momento Maluma.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo